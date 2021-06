Instagram déploie une liste de lecture « Discovered on Reels », des autocollants musicaux et un filtre Beat dance AR

22 juin 2021 15:17:47 IST

Depuis Instagram fonction musicale et bobines publiées sur la plate-forme, la créativité et l’imagination ont atteint un tout autre niveau. En plus du groupe amusant existant, Instagram a publié trois nouvelles fonctionnalités centrées sur la musique pour les utilisateurs. Ces fonctionnalités incluent la liste de lecture Discovered on Reels, les GIF musicaux et le filtre Beat dance AR.

La liste de lecture « Discovered on Reels » est essentiellement une sélection des chansons les plus populaires à la mode sur Reels. Cette liste comprendra des chansons comme « En haut » par Cardi B, « Mettez vos enregistrements sur » par Ritt Momney et « Ghalat Fehmi” par Asim Azhar et Zenab Fatimah Sultan et ainsi de suite. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir le Instagram Appareil photo Stories, balayez vers le haut comme vous le faites pour d’autres autocollants et fonctionnalités, sélectionnez « Musique », recherchez #DiscoveredOnReels.

Instagram a également introduit de nouveaux GIF géniaux pour la musique. Tout ce que vous avez à faire est de rechercher #MoreMusicTogether et vous verrez un certain nombre d’autocollants comme « Mera Gaana », « Checkout My Song », des instruments et plus encore.

Enfin, la plateforme de partage de photos a également déployé un nouveau filtre Beat Dance AR en collaboration avec T-series. Tout ce que vous avez à faire est de taper sur ce lien ou visitez la série T Instagram page et parcourez leur section d’effets AR et commencez à filmer. Il choisira au hasard une chanson parmi « Chamak Challo« , « Saki Saki« , « Pappu ne sait pas danser » et plus. Une fois cela fait, vous verrez des effets AR autour de l’objet/de la personne devant la caméra et le tour est joué ! Cela fonctionne pour les caméras arrière et avant. Notamment, ce filtre n’était pas consultable sur l’application Android ou iOS à l’époque d’écrire cette copie.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂