Il existe une théorie « effrayante » selon laquelle le mari d’Anne Hathaway est William Shakespeare

Il y a un peu une théorie du complot sauvage selon laquelle le mari d’Anne Hathaway est William Shakespeare – Ouais, Celui-la. Le dramaturge. Le gars largement considéré comme l’un des plus grands écrivains au monde à avoir parcouru la planète . Ouais, celui qui est mort en 1616... Découvrez-en plus dans cette vidéo:

Cependant, certaines personnes s’inquiètent moins des tenants et aboutissants de leur vie domestique, mais plus encore de ce à quoi ressemble Adam Shulman… qui ressemble, apparemment, un peu à Shakespeare.

La théorie étrange a été récemment publiée sur TIC Tac par le compte @factsandtheorieshub, qui expliquait : « Il existe une théorie sur Anne Hathaway et son mari parce que le mari d’Anne Hathaway ressemble à Shakespeare et que la femme de Shakespeare s’appelait Anne Hathaway.

Et plus tôt ce mois-ci, un autre a ajouté : « Bro that putainment UNEHathaway William Shakespeare je te vois dans une autre vie, la putain de merde me hante tous les quelques mois sur n’importe quelle plate-forme que je vois il me suit partout. »