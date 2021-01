Curiosités: iPod modifié (4e génération) avec WiFi et Spotify

Les iPod classiques à l’époque n’avaient pas de WiFi et bien sûr pas de Spotify non plus – mais un développeur ingénieux a maintenant modifié avec succès un iPod de plus de 15 ans. Pour cela, beaucoup a dû s’écarter de l’original.

Le développeur Guy Dupont a présenté le soi-disant « sPod » sur YouTube, rapporte 9to5Mac. Il s’agit d’un iPod de quatrième génération modifié de 2004. Le WLAN en était encore à ses balbutiements à l’époque et Spotify n’était même pas fondé. Pour l’iPod modifié avec WLAN et Spotify, le développeur a dû remplacer presque tous les composants contenus dans l’iPod d’origine – seuls le boîtier et l’emblématique molette cliquable pouvaient être conservés.

C’est ainsi que le développeur a amené Spotify à l’ancien iPod

En plus du WLAN, l’iPod spécial prend également en charge Bluetooth, dispose d’un écran couleur et d’une batterie de 1 000 mAh. À l’aide d’un Raspberry Pi Zero W, qui ne coûte que 10 dollars américains, et d’un connecteur micro-USB, l’inventeur a pu installer une version de Spotify – en utilisant l’API officielle du développeur – et recréer l’interface utilisateur classique de l’iPod. Dans la vidéo, le développeur démontre que Spotify fonctionne réellement et émet le son via des haut-parleurs Bluetooth.

Les instructions pour l’iPod modifié sont disponibles gratuitement en ligne

Le projet lui-même coûte moins de 100 €, mais l’amateur n’a pas l’intention de vendre l’iPod modifié. Au lieu de cela, il a publié des instructions détaillées pour le « sPot » sur Hackaday et le code source du logiciel sur GitHub. Si c’est trop de travail pour vous, vous pouvez toujours acheter l’iPod touch normal – avec WiFi intégré et application Spotify. Mais cela coûte plus cher que cette solution intelligente.