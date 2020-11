Qui est Mo3? Nouveaux détails sur le rappeur de Dallas craint mort après un tournage en voiture à Dallas: rapport

Un triste jour pour les fans de hip hop du monde entier.

On craint que le rappeur de Dallas Mo3 soit mort après une fusillade au volant qui aurait eu lieu sur une autoroute très fréquentée du Texas le 11 novembre.

Alors que les autorités n’ont pas encore confirmé que l’identité de la victime est bien, Mo3, des sources proches du rappeur, de son vrai nom Melvin Noble, ont confirmé qu’il était la victime décédée dans l’incident.

Qui est Mo3?

Son nom a été souvent évoqué dans différentes conversations liées au hip-hop à cause d’un autre incident qui faisait étrangement écho à ce que les autorités craignent réellement d’arriver au rappeur de Dallas.

Mo3 est un rappeur qui a eu un peu de fan après s’être construit pendant un certain temps.

Son plus grand succès est venu en 2015, lorsqu’il a sorti son album Pluie, dans ce que certains critiques ont appelé une rétrospective du hip hop « brutalement honnête ».

À peine âgé de 23 ans à l’époque, Mo3 se dit fier d’être « honnête » avec sa musique.

« Je dis la vérité dans ma musique. Je ne parle pas de rester dans le piège et de fouetter des voitures étrangères ou d’avoir un designer ça, designer ça. Non, je parle de comment ma mère ne pouvait pas payer ses factures et quand nous n’avions nulle part où dormir et nous restions à manger des nouilles tous les jours », a-t-il déclaré à l’époque de Des pluies Libération.

Il a eu du bœuf avec d’autres rappeurs à Houston et a fait la une des journaux pour un «tournage» qui s’est avéré être un coup de pub.

Comme nous l’avons appris du drame Biggie et Tupac, il est très facile pour les « rap beefs » de passer du studio à la rue et de dégénérer en violence.

Ainsi, lorsque Mo3 a révélé qu’il avait été impliqué dans des bœufs avec d’autres rappeurs Yella Beezy et Trapboy Freddy, certains fans de hip hop ont estimé que le prétendu « tournage » de Mo3 en 2019 – qui n’était en fait qu’un coup de pub pour sa chanson, « Why? » – était une conclusion inévitable.

De plus, Mo3 a déclaré que parce que Yella Beezy avait été abattu, auparavant, dans sa ville, il « se déplaçait différemment », donc certains fans de hip hop se demandaient si son tir présumé était lié à celui de Yella Beezy.

Même s’il n’est pas un rappeur « grand public », il a obtenu un certain succès.

Le succès ne se trouve pas seulement dans la popularité, et Mo3 en est la preuve.

En septembre 2019, il a révélé que même s’il n’est pas un rappeur grand public, il a eu suffisamment de succès pour acheter une maison à sa mère. (Et sa mère en avait l’air heureuse aussi.)

Mo3 était sans abri pendant un moment.

En avril 2019, une vieille photo de Mo3 avec son t-shirt autour des jambes et dormant dans un bus a commencé à faire le tour sur Internet. Mo3, cependant, n’a pas été surpris par ces photos.

Il a longuement parlé du fait qu’il était sans abri dans le passé et voulait que les gens utilisent ces photos de lui dormant dans un bus comme «motivation» pour faire mieux dans la vie. Il a également été révélé plus tard que Yella Beezy, son rival de longue date, avait publié les photos.

Il a été accusé de quatre chefs de vol qualifié.

Quand Mo3 avait 17 ans, il s’est retrouvé dans un monde de problèmes lorsqu’il a été accusé de quatre chefs de vol.

Il a dit qu’il avait gâché sa vie et la vie de sa mère avec ces accusations, parce que sa mère a perdu la maison familiale et la voiture en essayant de payer les honoraires de ses avocats.

Il a également déclaré qu’il n’avait pas réalisé à quel point ses actions causaient du tort jusqu’à ce qu’il voit sa mère en souffrir.

En fin de compte, même s’il faisait face à jusqu’à 45 ans pour son rôle dans les vols, il n’a servi que 10 ans.

Mo3 affirme avoir reçu une balle dans la tête le 10 décembre 2019.

Le 10 décembre 2019, Mo3 s’est rendu sur Instagram Live pour partager qu’il avait reçu une balle dans la tête. Dans le clip, Mo3 est vu portant une chemise blanche enduite de sang.

Quand quelqu’un dans l’arrière-plan de la vidéo a dit à Mo3 de quitter Instagram et de se rendre à l’hôpital, il a dit que même s’il avait reçu une balle dans la tête et le dos, il était « bon » et n’avait pas besoin de traitement médical.

Tout cela s’est avéré être un coup de pub.

Il n’est pas nécessaire d’être médecin pour savoir qu’il est hautement improbable que quelqu’un puisse se faire tirer une balle dans la tête et le dos et simplement être «bon».

La réponse désinvolte de Mo3 à sa présumée fusillade a provoqué des spéculations selon lesquelles il s’agissait en fait d’un coup de publicité pour promouvoir le nouveau projet de Mo3, une mixtape appelée Oussama.

Et, en fin de compte, il a été confirmé plus tard que tout cela était un coup de publicité, en effet.

Près d’un an plus tard, on craint que Mo3 soit mort des suites de la violence armée.

Dans une tragique tournure du destin, Mo3 aurait été «aspergé de balles» alors qu’il roulait sur une autoroute très fréquentée de Dallas le 11 novembre.

Une voiture se serait arrêtée jusqu’à la voiture de Mo3 pendant qu’il conduisait et aurait tiré à plusieurs reprises sur son véhicule. Mo3 aurait perdu le contrôle de sa voiture, percutant une barrière en béton avant que son véhicule ne s’arrête.

