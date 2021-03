Comment ouvrir iCloud sur un mobile Android

iCloud reçoit une prise en charge native pour les navigateurs Web mobiles Android. Suivez les étapes pour entrer depuis votre mobile.

Voulez-vous savoir comment accéder à iCloud depuis Android? Découvrez tous les Fonctionnalités iCloud que vous pouvez gérer et comment ouvrir le service sur un mobile Android en utilisant une astuce très simple.

iCloud c’est lui service similaire à Google Drive qui fonctionne comme un service de stockage appartenant à la pomme mordue Apple. Depuis son lancement en octobre 2011, il est chargé de entretenir, protéger et se tenir à jour dans le cloud toutes vos photos, vidéos et fichiers.

Logiquement, il est possible d’y accéder où, quand et de l’endroit que vous préférez et comme lui service d’hébergement google a des plans gratuits et payants. La seule différence entre iCloud et Google Drive, est que le service Apple n’a pas d’application mobile pour Android disponible.

Cependant, depuis quelques mois, Apple travaille furtivement pour que le support natif d’iCloud puisse fonctionner en conjonction avec les navigateurs mobiles, à la fois Android et iOS. Adapter son fonctionnement avec 4 des sections les plus populaires (Photos, notes, rappels et recherche d’iPhone).

Et bien qu’il présente encore des défauts, nous espérons qu’avec le temps, tous les problèmes pourront être résolus, en particulier avec l’application Notes et le téléchargement de photos.

Si vous êtes un Utilisateur Apple et vous souhaitez accéder à vos fichiers iCloud depuis un ordinateur ou un appareil iOS et Android, suivez chacune des étapes ci-dessous.

Vous pouvez donc accéder à iCloud depuis Android

Ci-dessous, vous pouvez voir la procédure à suivre pour entrez votre compte iCloud à partir d’un appareil avec le système d’exploitation Android. De plus, nous vous donnerons les détails de certaines des fonctions disponibles, car comme nous l’avons déjà dit, Manzana il n’a réussi à en activer que quatre.

Entrez dans le Navigateur Chrome depuis votre appareil mobile Android.

depuis votre appareil mobile Android. Entrez l’adresse de la page officielle iCloud.

Saisissez votre identifiant Apple. Ceci est fait afin de vérifier votre identité.

Immédiatement et pour des raisons de sécurité, le système enverra à votre appareil Apple un Code de vérification à 6 caractères .

. Placez le code sur le mobile Android et c’est tout. En suivant ces étapes, vous pouvez accéder à iCloud depuis Android.

Maintenant, nous avons fait quelques tests des fonctions et elles se sont avérées assez bonnes, mais parfois elles ont des erreurs. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, n’arrêtez pas de lire.

Fonctionnalités actives de la nouvelle prise en charge native d’iCloud pour les navigateurs Android

Photos

C’est l’un des meilleures fonctionnalités qu’Apple a pu activer pour les appareils Android. En elle est stocké tout votre Photothèque iCloud, facilite la consultation des albums et des options telles que la suppression, ajouter, Télécharger, copier des liens, partagez des photos et même donnez « J’aime ». N’admet pas « pour l’instant » télécharger des photos.

Trouver un iPhone

Comme son nom l’indique, la fonction prend en charge localiser tous les appareils Apple dans le temps et dans l’espace que tu ais synchronisé avec votre identifiant Apple et tout son écosystème. C’est possible afficher les équipes à partir d’une carte, vérifiez la batterie de l’équipement ou changez l’option pour « Mode perdu ».

Notes et rappels

Vous pouvez créer des notes et voyez ce que vous avez synchronisé jusqu’à présent. Vous pouvez également ajouter des notes et des rappels, modifiez la configuration des rappels et modifiez-les autant de fois que vous le souhaitez. iPhone, iPad ou Mac.

Cependant, la section pour partager des notes n’est pas activée et elle présente une erreur étrange lorsqu’il s’agit de vouloir supprimer des notes.

Enfin, rappelez-vous que iCloud pour Android est toujours dans son phase bêta, donc dans les prochains jours, nous pourrons voir quelques mises à jour. Si vous avez aimé cet article, découvrez comment transférer des photos d’iCloud vers Android avec Google Photos.

Image | Unsplash, Newslanded

