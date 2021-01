L’événement Apex Legends Fight Night commence demain – Voici ce qui s’en vient

Le premier événement de l’année dans Apex Legend commence demain, le 5 janvier. Cet événement s’appelle Fight Night et comprend une prise de contrôle de la ville sur Olympus pour Pathfinder, un événement héritage et de collection de Gibraltar, et une toute nouvelle approche des événements à durée limitée.

Voici un aperçu de la bande-annonce si vous souhaitez la découvrir:

Tout d’abord, la prise de contrôle de la ville de Pathfinder. Situé à côté des quais (près de ces piles de conteneurs) se trouve une toute nouvelle arène de combat.

Le concept unique derrière ce Town Takeover est sa caractéristique centrale: le ring de boxe. Vous pourrez obtenir un butin puissant ici sous la forme de boules de butin, mais vous ne pourrez pas utiliser vos armes. FISTS UNIQUEMENT.

C’est un excellent ajout à une zone de la carte qui est un peu clairsemée pour le moment, et l’arène est plutôt géniale. Attendez-vous également à de nouvelles lignes vocales.

Ensuite, l’événement Collection. Achetez tous les articles et vous mettrez la main sur le nouvel héritage de Gibraltar, l’arme traditionnelle qu’il a été vue brandir dans ses poses et ses remorques dans le passé.

Il y a beaucoup de nouveaux skins pour les champions et les armes. L’événement de collecte comprend également une piste de prix avec des récompenses que vous pouvez gagner en jouant simplement au jeu et probablement en participant au nouveau mode à durée limitée.

Respawn introduit une nouvelle méthode de mode à durée limitée. Au lieu d’avoir sa propre liste de lecture, le mode de jeu prendra le relais du mode classique «Play Apex».

L’événement provoquera plusieurs autres largages de ravitaillement au début du jeu, chacun comprenant un chargement complet d’une arme et de ses accessoires, ainsi que des munitions. Attendez-vous à ce que cela provoque des combats fous en début de partie.

De tout nouveaux MRVN de butin seront disséminés sur la carte. Il y avait déjà un teaser à ce sujet dans le tunnel juste à l’extérieur de Turbine. Les MRVN auront une chance de laisser tomber un butin légendaire en or lorsqu’ils seront détruits.

Enfin, la mise à jour corrige un tas de corrections de bogues et de changements de jeu. Celui qui ressort vraiment est la réduction des dégâts sur la pruche, coupant deux dégâts. En tant que l’une des meilleures armes du jeu, c’est un bon changement pour un meilleur équilibre des armes.

Le Mastiff a reçu un petit buff, augmentant sa répartition des dégâts, et Caustic a maintenant des temps de recharge plus rapides pour compenser le manque de vision réduite dans son gaz il y a quelques patchs.