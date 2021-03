Le café ralentit-il vraiment la croissance des enfants?

L’une des raisons pour lesquelles le café n’est généralement pas donné aux enfants peut être la croyance largement répandue selon laquelle la boisson contenant de la caféine peut ralentir la croissance des enfants. Mais y a-t-il du vrai dans cette idée?

La réponse est un «non» retentissant: il n’y a aucune preuve que le café ou la caféine ralentisse la croissance et le développement de l’enfance.

Au lieu de cela, la taille d’une personne est largement régie par d’autres facteurs. Par exemple, des centaines de gènes jusqu’à présent identifiés sont considérés comme responsables d’environ 16% de la taille adulte d’une personne.

La santé générale d’un enfant joue également un rôle. Par exemple, une infection répétée pendant la petite enfance peut ralentir l’absorption nutritionnelle et la croissance osseuse, comme le montre un numéro de différentes études . En outre, le fait qu’un enfant ait accès à des besoins alimentaires importants, tels que le lait, pendant ses premières années influence également sa taille, tout comme le régime alimentaire de la mère pendant la grossesse, selon une recherche dans la revue Nutrition Research Reviews .

Alors, pourquoi certaines personnes croient-elles encore que le café peut ralentir la croissance d’un enfant?

Personne ne le sait vraiment, mais il existe quelques théories. Dans les années 1980, plusieurs études suggéré que les buveurs de café réguliers couraient un risque accru de l’ostéoporose car la caféine peut entraîner une augmentation de l’excrétion de calcium (bien que l’effet soit faible). Si la caféine était capable d’affaiblir les os, alors il était concevable qu’une consommation plus élevée pendant l’enfance conduirait à une taille plus courte. Cependant, il s’est avéré qu’il y avait une autre variable en jeu: Les buveurs de café ont également tendance à consommer moins de lait , une source majeure de calcium. En d’autres termes, ce n’était probablement pas le café, mais plutôt l’insuffisance de calcium, à l’origine du problème. De plus, des recherches ultérieures n’ont trouvé aucun lien entre l’ostéoporose et la consommation de café, selon Édition de la santé de Harvard .

Une autre idée est que de nombreuses études ont lié la consommation de caféine à des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé, contribuant uniquement à la confusion.

«Il y a eu tellement d’études épidémiologiques sur le café, indiquant le mal ou le bien, qu’il est déroutant», a déclaré l’écrivain scientifique Mark Pendergast, auteur de «Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World» (Basic Books, 2019 ).

Une autre théorie, privilégiée par Duane Mellor, diététiste à l’Université Aston au Royaume-Uni, est que le mythe découle de la recommandation selon laquelle les femmes enceintes limitent leur consommation de caféine parce que quelques recherches a lié un exposition du fœtus à la caféine avec un risque plus élevé de fausse couche spontanée. Ces études sont toutefois limitées par la petite taille des échantillons. Les preuves ne sont pas concluantes pour le moment, des groupes de santé tels que L’Organisation mondiale de la santé conseille maintenant les femmes enceintes à limiter (mais pas nécessairement à éviter complètement) la consommation de caféine pour réduire le risque éventuel de fausse couche et d’insuffisance pondérale à la naissance chez les nourrissons.

«C’est là que nous avons cette idée de croissance et de caféine, mais la biologie d’un fœtus et la façon dont il obtient ses nutriments poussés à travers un placenta sont si différentes de celles d’un individu vivant librement», a déclaré Mellor. « Les métabolismes sont également différents. Vous ne pouvez pas faire de parallèles. »

Donc, la science est claire: le café ne freine pas la croissance des enfants. En fait, il est probablement plus sain pour votre enfant de boire une tasse de café faible qu’un soda sucré qui pourrit les dents, a déclaré Mellor.

« Un café faible n’est probablement pas un gros problème », a déclaré Mellor à 45Secondes.fr. « Certaines des notes amères des cafés sont partagées par les légumes, et vous pourriez même voir un avantage à les obtenir [kids] habitué à ces saveurs. De toute évidence, vous ne voudriez pas leur donner un café fort, mais je serais plus préoccupé par les boissons sucrées. »

Mais Mellor ne conseille pas non plus de donner à votre tout-petit un double expresso tous les matins. Et pour cause: la modération est la clé. La caféine peut provoquer une augmentation de l’anxiété, de l’hypertension artérielle et du reflux acide, et elle peut également interférer avec le sommeil, selon Médecine Johns Hopkins . La caféine du café peut également causer ces problèmes chez les adultes, bien sûr. Mais les enfants ont un corps plus petit, donc les mêmes quantités de caféine peuvent avoir des effets plus prononcés en eux, également selon Johns Hopkins Medicine. Pour cette raison, l’American Academy of Pediatrics recommande les jeunes enfants s’abstiennent et les adolescents limitent leur consommation de café.

Malgré les preuves, ce mythe du café ne disparaîtra probablement pas de sitôt.

« Le mythe répandu selon lequel cela ralentit votre croissance ne va pas complètement s’éteindre », a déclaré Pendergast à 45Secondes.fr. « Une fois qu’un mythe de la santé entre dans notre culture, il est très difficile de l’éradiquer. »

