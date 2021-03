Comment obtenir les armes les plus puissantes de Valheim

Un des incontournables pour progresser dans Valheim, le jeu vidéo sur les Vikings joué par près de 3 millions d’utilisateurs, sont les armes. Ce n’est qu’avec un équipement adéquat qu’il est possible de progresser dans le titre développé par Iron Gate Studios, sinon vous devenez une victime facile d’ennemis qui deviennent progressivement de plus en plus difficiles. Habituellement, pour améliorer votre ensemble d’armes, vous devez collecter les ressources nécessaires pour pouvoir les créer grâce à l’artisanat. Cependant, il est possible d’obtenir du matériel valide, principalement des flèches, également en pillant. Voici une liste pratique avec les meilleures armes présent à Valheim.

Les meilleures armes à une main

À Valheim, les armes à une main sont une excellente solution pour ceux qui veulent également se consacrer à la défense. En fait, cet équipement vous permet de tenir dans votre main libre un bouclier utile pour parer les attaques ennemies. Action particulièrement utile contre des adversaires mortels tels que Deathsquitoes. En termes de dégâts absolus, la meilleure arme à une main est la masse Porc-épic. En parlant de chiffres, il vous permet de faire 95 dégâts: 50 de type émoussé et 45 de type piercing. Pour l’obtenir, vous avez besoin de 5 pièces de bois fin, 20 unités de fer, 5 aiguilles et 10 fils de lin. La forge doit être de niveau 4 à la place.

Il est plus simple de créer le Frostner, qui reste encore une arme très puissante. C’est une masse qui vous permet de causer 95 dégâts, dont 35 contondants, 40 de type givre et 20 de type spirituel. Il vous permet également de ralentir les attaques ennemies et de modifier leur résistance. Pour obtenir le Frostner, vous devez avoir tué Bonemass et, après avoir trouvé le commerçant, lui donner 10 morceaux d’écorce ancienne, 30 pièces d’argent, 5 unités de chair d’Ymir et 5 glandes gelées.

Les meilleurs boucliers

En parlant des boucliers les plus puissants de Valheim, il est impossible de ne pas Bouclier en métal noir et le Bouclier de la tour. Le premier est un bouclier rond qui a une valeur de 90 pour le blocage, 60 pour la parade. Le Tower Shield, par contre, ne permet pas le défilé, mais comparé au précédent c’est un bouclier à 105 bloquants. Les boucliers ronds sont préférables précisément en raison de la capacité à parer les attaques ennemies, même s’il s’agit d’une action qui nécessite une certaine maîtrise des commandes.

La meilleure arme à deux mains

Sans trop en faire le tour, la meilleure arme à deux mains de Valheim semble être laAtgeir Blackmetal. Il a des dégâts stupéfiants de 105, bien que de type piercing uniquement. La principale particularité de l’arme est son attaque spéciale, qui vous permet de faire des dégâts de zone et de reculer. Pour l’avoir, vous avez besoin de 10 bois précieux, 5 fils de lin et 30 métaux noirs. Ces derniers ne peuvent être obtenus via le haut fourneau qu’après avoir vaincu le quatrième boss, Moder.

Le meilleur arc

La meilleure arche de Valheim en ce moment est la Croc de Draugr. Caractérisé par une mystérieuse lueur verte, il vous permet d’infliger 52 dégâts, dont 47 de type piercing et 5 de type venimeux. Voici les ressources fondamentales pour pouvoir le créer: 10 écorces anciennes, deux peaux de cerf et 10 unités de gadoue. Ce dernier peut être trouvé en grimpant aux arbres ou en l’extrayant des marais.

Les meilleures flèches

Il est en fait difficile de parler des «meilleures flèches» à Valheim. En effet, dans le jeu Iron Gate Studios, leur efficacité dépend de la situation individuelle. Les différents types de flèches ont en effet des spécialisations qui peuvent ou non être utiles en fonction de la résistance des ennemis rencontrés. Dans tous les cas, devant trouver le meilleur de ce type d’arme, il est obligatoire de mentionner le flèches empoisonnées et gelées. Les deux offrent 78 ans. Les flèches d’argent sont également impressionnantes, car elles absorbent la résistance ennemie comme la masse de givre et vous permettent de faire des dégâts d’une valeur de 72. Ces flèches peuvent être pillées, comme mentionné dans l’introduction, ou elles peuvent être créées, comme la plupart des armes de Valheim .

