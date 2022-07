ABC’s Beauty and the Beast: A 30th Celebration: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Une histoire aussi ancienne que le temps est à nouveau racontée aux fans de Disney. La belle et la Bête sera au centre d’un événement musical hybride d’animation en direct de deux heures intitulé La Belle et la Bête : une 30e célébration qui sera diffusé sur ABC. Cet événement est pour célébrer le 30e anniversaire du film d’animation original.

de Walt Disney La belle et la Bête est un classique bien-aimé qui n’est pas seulement un favori de la famille, mais qui détient divers records révolutionnaires. Ce film a été le premier film d’animation à être nominé pour le prix du meilleur film aux Oscars. Il a remporté un Golden Globe Award du meilleur film et la chanson thème du titre a remporté un Oscar de la meilleure chanson originale en 1992.

FILM VIDÉO DU JOUR

Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment, a publié une déclaration disant :

« La belle et la Bête est une histoire intemporelle et nous sommes tellement chanceux de travailler avec le cerveau créatif Jon M. Chu et le réalisateur vétéran Hamish Hamilton pour apporter une touche moderne à ce classique bien-aimé pour une nuit inoubliable de magie Disney, empilée avec des performances inoubliables, ce sera un événement spécial à ne pas manquer pour les fans de l’original et la nouvelle génération initiée à ce conte chéri.

Voici ce que nous savons de la comédie musicale jusqu’à présent.

La Belle et la Bête : l’intrigue

Buena Vista Photos Distribution

L’intrigue originale du film d’animation Disney parle d’un jeune prince dont le royaume est visité par une vieille femme demandant un abri en échange d’une rose. Le prince détourne la femme en raison de son apparence échevelée. Cependant, elle se révèle être une sorcière et maudit le prince pour ses actions, le transformant en bête. Il est doué d’une rose enchantée qui fleurira jusqu’à son 21e anniversaire. La malédiction sera brisée s’il trouve quelqu’un qui l’aime malgré son apparence bestiale. S’il ne le fait pas, il restera une bête pour toujours.

Belle, l’héroïne principale du film, est une paria du royaume en raison de son amour de la lecture et de son esprit aventureux. Le méchant principal, Gaston, veut l’épouser à cause de son apparence. Son père, inventeur et paria, part en voyage pour vendre une invention. Après s’être perdu sur la propriété du château, il devient prisonnier de la Bête. Lorsque Belle le trouve, elle demande à prendre sa place, devenant elle-même prisonnière. Cependant, alors qu’elle vit avec la Bête, elle apprend à l’aimer pour qui il est.





Des modifications mineures ont été apportées à ce film bien-aimé dans la version 2017 du film d’action en direct. En tant que tel, ABC a annoncé qu’il y aura des performances musicales, des décors et des personnages inédits qui ont tous été inspirés par le film original. Tout ce qui a été ajouté à ce film est destiné à rendre hommage au classique de Disney.

La Belle et la Bête : les acteurs et l’équipe technique

Buena Vista Photos Distribution

Disney et ABC ont annoncé avoir embauché deux vétérans créatifs pour La Belle et la Bête : une 30e célébration, Jon M. Chu et Hamish Hamilton, pour travailler dans les coulisses de cet événement. Jon M. Chu est le directeur de fous riches asiatiques et Dans les Hauteurs. Il travaille également actuellement sur une adaptation cinématographique du célèbre livre et comédie musicale, Méchant. Hamish Hamilton est connu pour avoir dirigé le Spectacle de la mi-temps du Superbowl depuis 2010. Il a travaillé avec plusieurs artistes musicaux tels que Mariah Carey, Eminem et Madonna. Les deux hommes ont une vaste expérience dans la musique et les événements musicaux.





À part Jon M. Chu et Hamish Hamilton, il n’y a pas encore eu d’annonce de distribution. Le casting de fans commencera sans aucun doute à apparaître partout sur Internet à mesure que le battage médiatique grandira pour le La belle et la Bête événement en direct. Il y a certainement beaucoup à attendre aussi à l’approche de la date de sortie de la comédie musicale.

Buena Vista Photos Distribution

Il a été officiellement annoncé que La Belle et la Bête : une 30e célébration fera ses débuts sur ABC le 15 décembre 2022 à 20 h HE. Disney a déclaré qu’il sera disponible en streaming sur Disney + pour les titulaires de compte dès le lendemain.

Tout ce que nous savons d’autre

Ce traitement en direct des films a déjà été vu. Disney et ABC ont produit un événement similaire avec La petite Sirène. Mettant en vedette Auli’i Cravalho et Graham Phillips, le spécial a été diffusé en 2019. Il peut actuellement être trouvé sur Disney + pour être visionné. Comme La petite Sirène, La belle et la Bête ne sera pas entièrement en direct. Alors que certaines chansons du film d’animation de 19991 seront interprétées devant un public en direct au Disney Studio, la spéciale elle-même ne sera pas diffusée en direct.





Pendant que les fans attendent plus de nouvelles, le film d’animation original peut être diffusé sur Disney +.