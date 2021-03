Comment vérifier et régler la pression des pneus?

La pression des pneus est un aspect souvent négligé, mais elle est essentielle non seulement pour assurer une plus grande sécurité au volant, mais elle contribue également à une plus grande économie de carburant et également à une usure plus homogène des pneus.

Mais comment ajustez-vous la pression des pneus? Comment savoir quelle est la bonne pression? Et, au fait, pourquoi la pression des pneus diminue-t-elle avec le temps?

Perte de charge: les causes

En règle générale, un pneu «sain» perd en moyenne 0,076 bar de pression par mois, et cette diminution se produit en raison de ce que nous pouvons appeler des «causes naturelles».

Pourtant, certains facteurs peuvent accélérer cette perte de charge. Le premier est une crevaison accidentelle et ne doit pas nécessairement être du type qui vous oblige à vous garer et à changer le pneu immédiatement.

Contribuer à cette perte de pression peut être la valve, qui doit être remplacée chaque fois qu’un pneu est changé, et le couvercle de valve qui permet un joint étanche à l’air. Enfin, la jante peut également accélérer la perte de pression des pneus, surtout si elle présente des dommages (causés, par exemple, en touchant un trottoir).

Comment vérifier la pression?

Bien qu’il soit relativement facile à faire, la vérification de la pression des pneus comporte certaines «règles» qui doivent être suivies.

Pour commencer, cela doit être fait lorsque les pneus sont froids (pneus qui n’ont pas été utilisés au cours des deux dernières heures ou qui ont parcouru moins de 3 km à basse vitesse).

Ensuite, suivez simplement quatre étapes simples:

Insérez le manomètre dans la tige de valve du pneu; Attendez que le manomètre affiche le nombre qui correspond à la pression actuelle des pneus; Comparez la valeur présentée avec celle recommandée par le fabricant; Faites l’une des deux choses suivantes: si la pression est supérieure à la pression recommandée, laissez l’air sortir jusqu’à ce qu’elles correspondent. S’il est en dessous, ajoutez de l’air jusqu’à ce qu’il atteigne la valeur correcte.

S’il est nécessaire de vérifier la pression des pneus lorsqu’ils sont chauds (par exemple lors d’un voyage), ajoutez 0,3 bar de plus que la pression recommandée par le constructeur et, dès que possible, vérifiez la pression avec des pneus froids.

Où trouver les pressions recommandées?

En règle générale, nous pouvons trouver la pression recommandée par le constructeur dans le manuel d’utilisation de la voiture ou sur une étiquette qui se trouve généralement soit sur la porte du conducteur, soit sur le bouchon de remplissage.

La valeur de pression présente dans le flanc du pneu ne se réfère pas à la pression recommandée par le constructeur du véhicule, mais à la pression maximale que le pneu peut supporter.

Pourquoi la pression est-elle importante?

Il y a plusieurs raisons derrière l’importance de maintenir une pression correcte des pneus. Pour commencer, un pneu dont la pression est insuffisante ou excessive s’usera plus rapidement que prévu.

De plus, les pneus à pression insuffisante ont une plus grande tendance à surchauffer et à entraîner une plus grande consommation de carburant. Les pneus avec une pression excessive réduisent non seulement l’adhérence, mais peuvent également causer des problèmes de direction.