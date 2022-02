Sebastián Yatra explique pourquoi Encanto devrait remporter un Oscar

in

MUSIQUE

Le film d’animation de Disney a reçu une nomination pour la meilleure chanson originale. On vous parle ici du disque qu’il a obtenu, qui marque un avant et un après dans la compagnie Mickey Mouse.

© GettySebastián Yatra interprète l’une des chansons d’Encanto.

En salles, en streaming, sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas d’endroit où Chansons à partir de Charme n’ont pas sonné et appelé, adultes et enfants, à danser au rythme de leurs meilleurs thèmes musicaux. Et c’est que depuis Disney créé le film qui tourne autour de la famille madrigauxla représentation latino à l’écran a incité une bonne partie des spectateurs à découvrir de quoi parle cette histoire si particulière.

L’intrigue comprend une maison magique cachée dans les montagnes de La Colombie. Là, tous les membres ont un don unique qui les représente. Mais Mirabel (Stéphanie Beatriz) est l’exception. Cependant, un jour, elle découvre qu’elle pourrait être le dernier espoir pour que la magie ne meure pas. De cette façon, des chansons accrocheuses sans fin accompagnent le film disponible à regarder sur Disney+.

Les thèmes musicaux ont été composés par Lin-Manuel Mirandaégalement responsable du succès de hamilton et Vaiana, qui connaît déjà très bien les récompenses puisqu’il a remporté des statuettes appartenant aux Grammy, Emmy et Tony. De même, la bande sonore était sous la responsabilité de Germain Francotandis que la chanteuse colombienne Carlos Vives était chargé d’interpréter la chanson principale en espagnol.

Bien que tout le monde chante maintenant au rythme de On ne parle pas de BrunoLes Prix ​​Oscar Ils ont décidé de nommer une autre chanson très spéciale du film. Il s’agit de deux chenillesune chanson qui sonne en espagnol et sans sous-titres, quelque chose de jamais vu auparavant dans la société de divertissement. Sébastien Yatrale chanteur derrière la chanson, s’est entretenu avec CNN et a écrit sur son sentiment après avoir reçu cette nomination. « C’est la première fois que Disney laisse une chanson chantée en espagnol jouer sur toute la planète”a-t-il commencé par dire.

Le chanteur colombien a poursuivi : «Donc, ce n’est pas seulement aux États-Unis et en Amérique latine que Dos Oruguitas est entendu en espagnol, mais aussi en Chine, en Russie, en Afghanistan… partout où ça sonne, c’est en espagnol.”. Sebastián Yatra a conclu avec émotion : «C’est un film qui représente les Latinos et les Colombiens du monde entier. Tout à Dos Oruguitas y Encanto a été un rêve devenu réalité”.

