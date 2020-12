Le mari de Viola Davis: Qui est Julius Tennon?

La superstar Viola Davis a de nombreux prix à son actif pour son travail au cinéma et à la télévision.

Certains de ses concerts d’acteur notables incluent Comment échapper au meurtre (2014) et L’aide (2011), et le 18 décembre, son drame Netflix très attendu, Fond noir de Ma Rainey, frappe le service de streaming.

Bien qu’il semble que Davis travaille toujours sur un nouveau projet, vous êtes-vous déjà demandé avec qui elle passe son temps quand elle ne joue pas dans des films et des émissions de télévision primés?

Qui est le mari de Viola Davis, Julius Tennon?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur son mari de longue date, Julius Tennon.

Comment Viola Davis et Julius Tennon se sont-ils rencontrés?

Par le pouvoir de la prière, voilà comment!

Viola a rencontré son beau 3,5 semaines après avoir prié pour un mari.

Elle a prié pour «un grand Noir du Sud qui ressemblait à un joueur de football, qui avait déjà des enfants, qui avait peut-être déjà été marié», après qu’un ami lui a suggéré de prier pour sa vie amoureuse.

Les deux se sont mariés le 23 juin 2003.

Après 17 ans de mariage, ces deux-là vont toujours fort.

« 17 ans de mariage avec le plus bel homme du MONDE !!!! » Davis a légendé la photo ci-dessus sur Instagram.

« Vous avez rendu ma vie plus douce et mon cœur plus grand. J’ai prié pour vous et Dieu a dit, ‘Oui! J’ai juste la bonne personne pour vous !!!!’ Joyeux anniversaire mon amour … Le meilleur reste à être », a-t-elle ajouté.

Tennon s’était marié deux fois auparavant.

Julius a épousé Sheryl Lynn Arnold en 1974 avant de divorcer en 1980.

Le mariage a donné naissance à deux enfants. Tennon s’est remarié en 1992 avec une femme nommée Christine Dejohnna White avant la fin du mariage en 1998.

L’acteur a constaté que la troisième fois était le charme, car lui et Davis sont mariés depuis plus d’une décennie.

Son alma mater est l’Université de Tulsa.

Tennon a reçu une bourse de football et est devenu le premier homme noir à obtenir son diplôme du programme de théâtre de l’Université de Tulsa.

Il n’a pas continué le football en raison de blessures au genou à l’université.

Il a parlé d’être la seule personne noire dans le programme de théâtre, en disant: «Il faut avoir un certain courage pour être dans un département où l’on est le seul. [one] »

Alors qu’il était à l’Université de Tulsa, il a joué des rôles complexes, comme Randall – «un gamin schizophrène brillant» – dans Danse lente sur le terrain de la mort.

Il a lui-même des crédits d’acteur impressionnants.

Tennon est connu pour son apparition dans Hébété et confus (1993), Petits solides (1998), Les lumières du vendredi soir (2004) et plus rapide (2010).

Il a également joué dans des pièces, comme August Wilson La leçon de piano.

C’est un père de famille.

L’acteur de 66 ans a trois enfants – deux de son premier mariage et un avec Davis. Il est grand-père de sept petits-enfants.

Lui et Davis ont adopté une fille nommée Genesis, âgée d’environ 9 ans.

Il a créé une entreprise avec sa femme.

Julius Tennon et Viola Davis ont fondé leur entreprise, Juvee Productions, en 2011. Tennon est le président et Davis est le PDG.

La mission de leur société de production est de «reconstruire le récit» d’Hollywood en «recruter[ing] et mentor[ing] une nouvelle génération qui représente le monde car, pour nous, l’inclusion est un impératif stratégique. »

Viola Davis a fait l’éloge de leur entreprise en disant: «Mon mari [Julius Tennon] et j’ai lancé une société de production. Nous avons déjà opté pour un livre et des scripts pour faire exactement cela, pour créer des rôles plus complexes et à multiples facettes pour les Afro-Américains, en particulier les femmes afro-américaines. Je pense que c’est important.

C’est un fier parent.

Sa fille, Genesis, a attrapé le virus d’acteur de ses parents, ayant déjà un crédit d’acteur dans Le film Angry Birds 2.

Viola Davis a déclaré que leur fille avait un appel à jouer, en disant: «Elle aime regarder la dernière scène de L’aide. Elle pleure inévitablement. Puis elle dit: ‘OK, maman, faisons la scène. Tu es Aibie et je serai Mae Mobley. Quand nous faisons la scène, elle s’illumine.

Charleigh Reid est un stagiaire éditorial chez YourTango qui couvre les actualités, le divertissement et plus encore.