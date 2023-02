Comment entraîner votre dragon Live Action: ce qui est connu et quand il est sorti

Il a été confirmé que Universel produira un nouveau film d’action basé sur le film d’animation acclamé »Comment entraîner son dragon ». Après des rumeurs qui affirmaient le début du projet, celui-ci a déjà été officiellement confirmé.

Le nouveau film sera écrit et réalisé par Dean DeBlois, qui était également le réalisateur et le scénariste de la trilogie animée « How to Train Your Dragon ». La version live action est prévue pour le 14 mars 2025.

En plus de l’écriture et de la réalisation, DeBlois servira également de producteur sur l’action en direct. Marc Platt et adam siegel Ils participent également au projet en tant que producteurs via Platt Productions, une société de production au sein d’Universal. Le casting d’acteurs qui joueront dans le nouveau film »How to Train Your Dragon » n’a pas encore été révélé.

Basé sur le roman pour enfants du même nom écrit par Cressida Cowell, le premier film d’animation de DreamWorks » Comment dresser votre dragon » est sorti en salles en 2010. La franchise a engendré deux suites, qui sont sorties en 2014 et 2019, respectivement, le premier film a été distribué par Paramount Pictures, le deuxième par 20th Century Fox et le troisième par Universal.

L’histoire a présenté aux téléspectateurs le village viking de Berk, où nous rencontrions le protagoniste Hiccup et son compagnon dragon Krokmou. Le film a été réalisé par Chris Sanders et DeBlois à partir d’un scénario qu’ils ont tous deux écrit avec Will Davies. DeBlois est devenu le seul scénariste et réalisateur de « How to Train Your Dragon 2 » en 2014 et également du troisième volet.

Au-delà des films, la franchise »How to Train Your Dragon » a eu plusieurs séries, avec » Dragons of Berk » en première en 2012 et s’étalant sur un total de huit saisons jusqu’en 2018. Une autre série intitulée » Dragons : Rescue Les coureurs ont eu un total de six saisons entre 2019 et 2022.

DreamWorks produit actuellement Dragons: The Nine Realms, une série animée diffusée simultanément sur Peacock et Hulu. » The Nine Realms » a été créée en décembre 2021, avec sa quatrième et dernière saison sur Peacock et Hulu en novembre 2022. Une cinquième saison devrait être diffusée le 2 mars.

Le nouveau film d’action en direct de » Comment dresser votre dragon » sortira en salles le 14 mars 2025.