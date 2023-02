La fin de « Battle of Love » expliquée : Est-ce que Yeo Mi-ran et Nam Kang-ho restent ensemble ?

la série coréenne « Love Battle » (« J’aime te détester ») est venu à catalogue netflix le 10 février 2023. Réalisée par Kim Jung-kwon, cette comédie romantique a surpris abonnés au service de diffusion en continu en raison de son intrigue curieuse et du travail de ses principaux acteurs.

Aussi connu sous le nom « L’amour donne beaucoup de guerre » ou « Yeonaedaejeon » (titre original), la fiction raconte l’histoire d’un avocat qui déteste perdre contre les hommes et d’un acteur célèbre qui se méfie des femmes. Ainsi, leurs vies prennent un tour complet lorsqu’ils doivent faire semblant d’être ensemble.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous eu des doutes après avoir vu le dénouement de la première saison ? Ensuite, nous révélons le fin expliquée (fin expliquée) de la Série Netflix coréenne.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SÉRIE « BATTLE OF LOVE » ?

Vers la fin de la série, Yeo Mi-ran (Kim Ok-bin) et Nam Kang-ho (Yoo Tae-o) ils se rendent compte que leur relation est plus qu’un lien juridique et poursuivent leur fréquentation. Pourtant, une vidéo est diffusée sur la vie passée de l’avocat qui nuit réputation de l’acteur.

Cela pousse les fans du jeune homme à montrer leur colère contre la jeune fille, qui risque également de perdre son emploi à cause du scandale. Dans ces circonstances, notre protagoniste suggère de mettre fin à leur romance.

L’interprète refuse et suggère qu’ils pourraient se rencontrer en secret. Malheureusement, les fans les retrouvent sur l’une de leurs sorties et la situation est préjudiciable pour les deux.

Ensuite, nam kang ho tient une conférence de presse pour discuter de la question. Il s’excuse auprès de ses partisans, mais refuse de laisser Yeo Mi-ran. Déclarez publiquement votre amour Il lui demande devant les caméras.

Cependant, elle rejette sa proposition.. Bien qu’elle n’ait pas honte de son passé, elle ne veut pas causer plus de problèmes à sa bien-aimée. Alors, après cela, le couple tente de reconstruire sa vie séparément.

Kim Ok-bin dans le rôle de Yeo Mi-ran dans la série coréenne « Love Battle » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SÉRIE « BATTLE OF LOVE » ?

Au fil du temps, l’ancien Ils regardent Il se rend à une émission de télévision pour avouer que l’avocat était une sorte de « vengeur »: Je suis sortie avec des mecs qui avaient mauvaise réputation pour les remettre à leur place.

D’autres personnes se sont jointes pour faire des déclarations positives sur la jeune fille, soutenant le fait que toujours défendu les droits des femmes et ceux qui l’entourent. Ainsi, votre image est complètement nettoyée.

Shin Naeun convainc son amie de se revoir kang ho. De cette façon, les protagonistes de l’histoire se retrouvent et arrangent les choses. Finalement, ils se remettent ensemble, mais la jeune femme refuse à nouveau de se fiancer car elle n’aime pas le « système matrimonial » coréen.

En fin de compte, le couple reste ensemble et heureux. Do Won-joon et Shin Na-eunDe leur côté, ils commencent aussi une belle histoire d’amour.