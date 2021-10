Ozzy Osbourne partage sa peur d’une nouvelle opération au cou

En 2019, l’icône du heavy metal Ozzy Osbourne a subi une première opération chirurgicale au cou, ce que le chanteur a noté à l’époque que cela le mettait « à l’agonie au-delà de tout ce que j’ai vécu auparavant dans ma vie ».

L’opération était due au fait que, alors qu’il se remettait d’une pneumonie, Osbourne a subi une chute à son domicile de Los Angeles en janvier 2019, qui lui a causé une blessure au dos et aux épaules, délogeant des tiges métalliques qui avaient déjà été implantées dans votre corps.

Lors d’un entretien avec Billy Morrison sur la radio SiriusXM, l’interprète de « Crazy Train » a fait part de ses craintes quant à une nouvelle procédure qu’il subira très prochainement, soulignant qu’il a déjà une date prévue, commentant comment la précédente l’a quitté. en mauvais état.

« Quand j’ai vu ce type, il m’a dit : ‘Le vieux n’a pas fait du bon travail.’ Il ne me dit pas qu’il va me ramener à la normale, ce qui n’est pas une excuse. Il dit qu’il peut faire ceci et cela pour mon cou. La façon dont c’est maintenant ne me réconforte pas. Et si ça empire ? », a déclaré Osbourne.

Ozzy a assuré qu’avant la première intervention chirurgicale, son médecin de l’époque lui avait dit que si l’opération n’était pas effectuée, il pourrait être paralysé pour le reste de sa vie. «Je suis donc sorti de la chirurgie. Jack (son fils) a pris une vidéo de moi avant l’opération et ce type m’a foutu en l’air. » Osbourne espère que cette nouvelle opération lui permettra au moins de pouvoir se produire en direct devant le public.

Compte tenu des plans d’Ozzy Osbourne de continuer à produire du nouveau matériel musical jusqu’à la fin, il a été confirmé qu’un film biographique est en cours de développement, qui racontera certains événements importants de sa vie à travers sa relation avec sa femme Sharon.