Le redémarrage de « The Scorpion King » a déjà son script prêt

En 2020, Dwayne Johnson annonce le redémarrage imminent de « The Scorpion King », un film qui lui présente en 2002 son premier rôle principal à Hollywood après sa participation à « The Mummy Returns », dont il est un spin-off. Un an après cette annonce, de nouveaux détails ont été révélés sur cette nouvelle révision du personnage.

Lors d’une récente conversation avec Collider, Hiram García, un producteur qui a été présenté comme un contributeur constant à la carrière de Johnson, a révélé que le script de la nouvelle version de « The Scorpion King » a été finalisé et que certains détails sont déjà en cours de finition. dans son intrigue.

En 2001, « The Mummy Returns » a présenté le roi Scorpion comme une figure antagoniste liée à une malédiction du dieu égyptien Anubis. Le film mettant en vedette Dwayne Johnson en 2002 chercherait à présenter le personnage comme une nouvelle figurine d’action, générant quatre suites publiées directement dans des formats maison.

« C’est une franchise tellement appréciée et comme vous l’avez mentionné, ce monde qui inclut la momie et le roi scorpion est tellement amusant que nous voulons continuer à raconter des histoires dans cet espace », a déclaré Garcia, qui sera le producteur du film avec Dwayne. Johnson, dont l’agent n’exclut pas la possibilité qu’il joue dans le film.

Le bilan initial de ce reboot de « The Scorpion King » indiquait que le scénario serait écrit par Jonathan Herman, nominé aux Oscars pour son travail sur le film « Straight Outta Compton », un drame biographique sur les origines du groupe hip hop. NWA.

« Je n’aurais pas la carrière que j’ai la chance d’avoir sans ‘The Scorpion King’ et je suis ravi que Seven Bucks Productions puisse aider à créer les mêmes opportunités pour d’autres acteurs qui travaillent dur aujourd’hui, » a déclaré Johnson. dans la version initiale à propos de ce redémarrage.