Spiderman au milieu de la polémique

Ceux qui ne connaissent pas les bandes dessinées de merveille, ils ont sûrement imaginé qu’après la disparition de The Avengers en 2019, la franchise touchait à sa fin. Cependant, ce n’était pas le cas car, après Avengers: fin de partie la phase quatre a commencé, et avec elle, les multivers ont été activés.

Maintenant dans cette nouvelle vie de merveille il y a beaucoup de super-héros qui semblaient secondaires et, aujourd'hui, sont devenus primordiaux pour l'univers. Parmi eux se trouve, par exemple, Le faucon et le soldat d'hiver, qui a diffusé le 23 avril le dernier chapitre de leur première série sur Disney Plus.







Cependant, qui se démarque également dans cette nouvelle ère est Spiderman et, le 17 décembre, son prochain film sortira en salles, Spiderman: pas de retour à la maison. Cependant, ces derniers jours, ce super-héros a commencé à générer une controverse parmi les fans.

Même ainsi, ce n’est pas le garçon en costume rouge que joue Tom Holland qui a eu des ennuis, mais celui de la dernière bande dessinée qu’il a sortie. merveille. Est-ce que, pour les temps féministes qui courent, Peter Parker est devenu une sorte de « petit ami toxique » qui perd la tête tout au long du nouveau volume.

Spiderman et Mary Jane. Photo: (Marvel)



Et si Spiderman intervenait pour la sorcière écarlate est le nom de cette bande dessinée qui a mis Parker entre un rocher et un endroit dur. Comme on le sait, ce héros a toujours été le protagoniste de deux histoires d’amour: celle qu’il a eue avec Gwen Stacey et celle qu’il a eue avec Mary Jane Watson. Et, bien qu’ils aient toujours été vus séparément dans les films, ils se réunissent cette fois pour la première fois.

À tel point que ce Spiderman doit choisir entre les deux femmes de sa vie. L’histoire commence avec un Peter vivant très heureux avec MJ, mais soudainement Gwen apparaît avec le fils qu’ils avaient en commun Maison de M et, bien qu’il essaie de combiner ses deux vies, il perd soudain la tête et devient le gobelin vert.

Au cours de sa perte temporaire de personnalité, ce Spiderman montrant merveille Il décide de sacrifier MJ pour vivre avec Gwen, mais juste avant de l’assassiner, il revient à lui-même et décide de s’interposer avant le meurtre de sa petite amie. Et, juste avant de mourir, il déclare qu’avec elle il était plus heureux que jamais.