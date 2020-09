Comment désactiver la lecture automatique des vidéos sur Facebook

Cela est probablement arrivé à tout le monde: vous ouvrez l’application (ou le site) Facebook et êtes accueilli par une vidéo en lecture automatique, qui joue souvent également de l’audio. Cela peut arriver dans la tranquillité de la maison, mais aussi dans les transports en commun ou au bureau, où la situation peut aussi devenir gênante en fonction de la vidéo qui se joue sans notre volonté. Là lecture automatique cela peut être pratique lorsque vous visualisez du contenu lié à nos intérêts, mais peut parfois être vraiment ennuyeux. Et cela peut même nous faire voir du contenu violent ou inapproprié que nous ne voulons pas voir. Alors, voici comment désactiver la lecture automatique sur Facebook.

Heureusement, le portail vous permet d’empêcher la lecture automatique des vidéos, nous laissant le choix d’appuyer sur “play”. Ces paramètres, valables pour les applications smartphone et le site web, doivent cependant être définis pour chaque appareil individuel: une fois indiqués sur une plateforme, en fait, ils ne sont pas communiqués au reste de vos appareils à partir desquels vous accédez au réseau social. En bref, pour arrêter la lecture automatique, vous devrez faire quelques étapes simples, mais dans quelques minutes, vous serez libéré de ce petit fardeau.

Comment désactiver la lecture vidéo automatique

Tout d’abord, pour éliminer la lecture automatique sur le site (et donc depuis le navigateur), il suffit d’ouvrir Facebook et de cliquer sur l’icône de la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit de l’écran. De là, cliquez sur “Paramètres et confidentialité” puis sur “Paramètres”. Dans l’écran qui s’ouvre, vous devrez chercher les menus «Vidéo» dans la colonne de gauche, cliquez dessus puis sélectionnez «Désactiver» sous «Lecture vidéo automatique». En ce qui concerne le app pour iPhone et Androidà la place, vous devrez ouvrir l’application Facebook et accéder au menu déroulant (en bas à droite sur iOS et en haut à droite sur Android), puis sélectionner «Paramètres et confidentialité» puis «Paramètres». Recherchez ici l’élément “Vidéos et photos” et réglez l’élément “Lecture automatique” avec l’élément “Ne jamais lire les vidéos automatiquement”. Dans cet écran, vous pouvez également décocher l’élément «Les vidéos de la section actualités commencent par l’audio» pour empêcher les films de démarrer automatiquement avec du son (vous pouvez l’activer plus tard).