Rick et Morty Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les informations

Voyez-vous Rick et Morty Saison 4? Eh bien, soyez bien préparé, car la saison 5 est officiellement annoncée pour être publiée sous peu.

Justin Roiland, co-créateur de la série et voix de deux personnages cruciaux, l’a lui-même affirmé. Voici tout ce que nous comprenons sur la saison 5!

Mises à jour de la date de sortie?

Nous avons donc des statistiques choquantes pour tous les fans sur la base du fait que la cinquième saison se déroule officiellement. Grow-up Swim a jusqu’à présent organisé un total de 70 épisodes qui, quoi qu’il en soit, couvrent la cinquième saison. Les fondateurs ont également commencé à travailler sur la cinquième saison. Nous pourrions également recevoir une période supplémentaire de ce qui est à venir.

Les fondateurs avaient précédemment déclaré que les chiffres n’étaient plus réels car ils étaient fictifs, alors Rick et Morty resteront longtemps. Rick et Morty sont, maintenant, une série extraordinaire et aussi un triomphe. C’est une habitude d’accepter ce passé devant la foule.

Rick et Morty casting de la saison 5

Ce serait bizarre si le casting principal de Rick et Morty ne revenait pas pour la cinquième fois très attendue. Leurs capacités vocales exceptionnelles sont devenues une partie si complexe de l’émission incroyablement divertissante de Adult Swim, et ce serait une parodie s’ils ne revenaient pas.

Le créateur Justin Roiland exercera à nouveau une double tâche en exprimant les personnages titulaires. Et ce ne sera probablement pas les deux seuls qu’il donne vie, car il est le génie derrière d’autres personnages percutants comme M. Poopybutthole.

De retour dans le mélange, les anciens Scrubs Sarah Chalke dans le rôle de Beth et Chris Parnell dans la SNL dans le rôle de Jerry. De plus, ce ne serait pas un retour de la famille Smith si Spencer Grammer n’exprimait pas Summer, la sœur de Morty.

Rick et Morty ont le moyen d’attirer des stars invitées de renom. À elle seule, la saison quatre a vu Taiki Waikiki, Susan Sarandon, Jeffrey Wright et bien d’autres faire leur apparition.Il est donc certain que de nouvelles célébrités fascinantes font leur apparition dans la collection Adult Swim.

Quelle est l’intrigue de Rick et Morty Saison 5?

Le co-créateur de Rick et Morty Dan Harmon n’a montré que quelques idées de la saison 5 sur son compte Instagram.

Bien qu’aucun aperçu de l’intrigue n’ait été annoncé, un individu est susceptible de créer ses suppositions sur la base de ces pensées. Morty achète peut-être un bateau à titre d’exemple.

Ou, Jerry construit peut-être une cabane en rondins avec la calvitie. Parmi ces épisodes pourraient également être sur le terrain de basket du public.

Mais, chacune de ces pensées ne sont que quelques réflexions préliminaires. Restez à l’écoute alors que nous continuons à mettre à jour nos informations sur les émissions de télévision les plus tendances de l’année.

