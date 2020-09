Des policiers ont mordu, craché et traité d’insultes homophobes dans une agression violente choquante

GUARD INDUSTRIE Minéralisant H - Durcisseur de surface et hydrofuge haute performance

Construction matériaux Maçonnerie Etanchéité des murs et sols Produit d'étanchéité pour mur et façade GUARD INDUSTRIE, Minéralisant Guard ® H pénètre dans les matériaux friables pour se cristalliser, se durcir et se minéraliser. Une fois traité, le matériau devient plus dur et résistant aux agressions