Comment créer et utiliser une balise dans Minecraft

Les balises dans Minecraft sont des objets utiles qui fournissent des effets de statut aux joueurs. Ces buffs incluent la vitesse, la hâte, la résistance, l’augmentation du saut et la force. Les balises sont particulièrement utiles pour se déplacer dans la colonie que vous avez construite, l’endroit où vous passez principalement la plupart de votre temps. Plus vous construisez votre pyramide, plus la portée de ces buffs de statut reste importante.

Bien que la construction et l’utilisation d’une balise dans Minecraft soient un long processus, c’est tout à fait faisable! Ce guide vous montrera d’abord comment construire une balise, puis comment utiliser une balise dans Minecraft.

Ce dont vous aurez besoin

Pour fabriquer le Beacon, vous aurez besoin de ces matériaux:

Remarque: les matériaux énumérés ci-dessus sont uniquement destinés à la construction et à l’utilisation de la balise. Ils n’incluent pas de matériaux supplémentaires, tels que des armes, de la nourriture ou de l’obsidienne supplémentaire pour un portail du Nether.

Pour utiliser la balise, vous aurez besoin de ces matériaux:

Blocs de fer, diamant, or ou émeraude 9x, 34x ou 83x

Remarque: le montant dépend de la taille du niveau de pyramide que vous avez l’intention de construire (voir ci-dessous). Le type de bloc entre ces 4 est à des fins cosmétiques.

Comment construire une balise dans Minecraft

Pour construire une balise, vous aurez besoin d’accéder à 5x verre, 3x obsidienne et 1x Néant. Pour fabriquer du verre, rassemblez 5x blocs de sable et placez-le dans un four. 1x charbon suffit pour tout le sable.

Obsidienne peuvent être trouvés dans l’Overworld sur les portails brisés du Nether générés aléatoirement. Il peut également être trouvé sous terre à des endroits où l’eau se mélange naturellement à la lave. Si vous n’avez pas d’obsidienne et que vous devez la fabriquer vous-même, trouvez un endroit avec de la lave et rassemblez-vous 3x seaux à lave. Ensuite, trouvez un plan d’eau n’importe où et versez la lave sur 3 blocs de lave séparés. Cela créera Obsidian. L’obsidienne ne peut être extraite qu’avec un Pioche de diamant.

Enfin, vous devez avoir 1x étoile du Néant. Cet objet n’est disponible qu’en faisant apparaître et en battant le Wither, un boss mob. C’est le processus le plus long de construction d’une balise, il vaut donc mieux prendre le temps de se préparer à vaincre ce boss Wither.

Une fois que tous vos matériaux ont été rassemblés, vous êtes prêt à construire le Beacon. Pour construire une balise dans Minecraft, placez le Nether Star dans la fente du milieu de la table d’artisanat. Placer le 3x Obsidienne le long de la rangée du bas de la table d’artisanat. Placer le Verre 5x dans les 5 emplacements restants de la table d’artisanat. Voir l’image ci-dessus.

Maintenant vous avez votre balise!

Comment utiliser une balise dans Minecraft

Maintenant que vous avez construit votre balise, trouvez un endroit approprié pour la placer. Cependant, ne vous attendez pas à ce que cela fonctionne pour le moment. Si vous le faites, cela ne fera rien. Pour utiliser une balise dans Minecraft, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires. Cependant, vous devriez voir l’écran ci-dessus lorsque le Beacon est en cours d’utilisation. Cet écran vous permet de contrôler les effets de statut.

Pour activer la balise, vous devez la placer au sommet d’une pyramide de blocs de fer, d’une pyramide de blocs d’or, d’une pyramide de blocs d’émeraude ou d’une pyramide de blocs de diamant. Le type de bloc que vous utilisez n’affectera pas les effets de statut reçus – il s’agit entièrement d’un choix cosmétique de votre part.

Plus la pyramide est grande, plus les effets de statut seront importants. Pour chaque niveau, vous débloquez un effet de statut. Un ne peut être activé qu’à la fois, avec le buff de régénération. L’augmentation de votre niveau de pyramide augmentera également la portée du rayon des buffs de statut.

Les niveaux de pyramide sont en tant que tels:

Pyramide à 9 blocs (niveau 1)

Pyramide à 9 blocs (3 x 3)

Effets de statut: vitesse, hâte

Pyramide de 32 blocs (niveau 2)

Pyramide de 34 blocs (5 x 5, 3 x 3)

Effets de statut: résistance, augmentation du saut

Pyramide de 83 blocs (niveau 3)

Pyramide de 83 blocs (7 x 7, 5 x 5, 3 x 3)

Effets de statut: force

Pour activer les buffs de statut, placez un lingot dans l’espace vide, sélectionnez vos buffs et cliquez sur la coche verte. Vos buffs de statut seront désormais actifs et vous avez utilisé avec succès la balise!