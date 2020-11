Stratolaunch commence à construire un avion hypersonique Talon pour les vols Mach 6

Stratolaunch a commencé la construction d’un prototype de véhicule hypersonique conçu pour être lancé à partir du plus grand avion du monde.

Des photos récentes que la société a partagées sur Twitter montrent un prélude à l’élégance Stratolaunch Talon-Un véhicule hypersonique réutilisable réuni dans une usine de fabrication.

« L’outil de superposition de la peau supérieure et la peau supérieure du prototype nous donnent un aperçu de ce qui va arriver. Un. Étape. Plus près, » Stratolaunch a déclaré sur Twitter le 20 octobre . Dans une autre missive, Stratolaunch a remercié ses employés pour leur travail acharné. «Peut-être que nous sommes biaisés, mais nous pensons que nous avons certains des emplois les plus cools de la planète… et au-delà», l’entreprise tweeté le 22 octobre .

En relation: Photos de test Stratolaunch: le plus grand avion du monde en action

La construction est un début prometteur après des mois d’incertitude pour Stratolaunch, dont l’avenir a été remis en question après le décès du fondateur Paul Allen (également co-fondateur de Microsoft) en octobre 2018 et l’entreprise a été vendue un an plus tard .

En mars 2020, cependant, Stratolaunch a annoncé qu’il le ferait faire pivoter ses services vers la construction, le test et l’exploitation de véhicules hypersoniques : véhicules qui volent à Mach 5 , ou cinq fois plus rapide que la vitesse du son.

«Nos bancs d’essai hypersoniques serviront de catalyseur pour déclencher une renaissance des technologies hypersoniques pour notre gouvernement, le secteur commercial et le monde universitaire», déclare W. Jean Floyd, PDG de Stratolaunch a déclaré dans une déclaration sur le site Web de l’entreprise .

Le Talon-A de Stratolaunch mesurera 8,5 mètres de long avec une masse de 6000 livres. (2700 kilogrammes) et volera aussi vite que Mach 6, le l’entreprise a dit . Les éléments clés de l’avion semblent également être bien avancés.

Fin octobre, Stratolaunch a déclaré les tests sur son premier moteur étaient terminés , grâce à un accord de partenariat avec la société de propulsion Ursa Major Tech. Vous pouvez voir une vidéo de deux minutes d’un test moteur ici .

Stratolaunch a également signé un accord avec Draper, une organisation à but non lucratif d’ingénierie vieille de plusieurs décennies, le mois dernier pour fournir un logiciel de guidage, de navigation et de contrôle pour le véhicule hypersonique.

«Dans le cadre du contrat pluriannuel, Draper concevra, développera et fournira un système de guidage, de navigation et de contrôle pour le véhicule hypersonique réutilisable Stratolaunch». Représentants Draper a écrit dans un rapport . «Le véhicule est conçu pour être utilisé par le gouvernement, le ministère de la Défense, le secteur commercial et les universités, qui passeront des contrats pour la capacité de charge utile pour les applications spatiales ou terrestres.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.