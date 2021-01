Comment Control: Ultimate Edition est-il amélioré sur PS5?

Mettre à jour: Comme indiqué dans la section des commentaires, il y a une erreur avec le site Web de 505 Games qui a été clarifié par le directeur des communications de Remedy, Thomas Puha. Contrôle: Ultimate Edition cible 1440p, quelle que soit l’option graphique que vous sélectionnez. Voici une explication complète:

Le mode Performance cible des performances de 60 ips avec une résolution de rendu de 1440p et une sortie 4K. Le mode graphique cible les performances de 30 ips avec le ray tracing à une résolution de rendu de 1440p et une sortie 4K. PAS 1220p car il a malheureusement été répertorié par erreur. Le nombre de fois où j’ai vérifié ça … soupir. Désolé. – Thomas Puha (@RiotRMD) 28 janvier 2021

Histoire originale: Si vous n’avez pas vu les actualités cette semaine, Control: Ultimate Edition sera gratuit avec PlayStation Plus en février, ce qui signifie que vous pourrez jouer à la version nouvelle génération sur votre PlayStation 5. Mais si vous possédez déjà le jeu sur PlayStation 4 – ou vous prévoyez de vous procurer la nouvelle console de Sony dès que vous pourrez trouver Stock PS5 – que pouvez-vous attendre de la réédition mise à jour?

Eh bien, une page FAQ sur le site Web de 505 Games révèle tout. Il y aura deux modes au choix: Performances et Graphiques. Le mode Performance cible 60 images par seconde et émet à une résolution de 1440p. Pendant ce temps, le mode graphique cible 30 images par seconde avec ray tracing et des sorties à 1220p.

Si ces chiffres vous semblent faibles, il convient de rappeler que Control est un jeu extrêmement exigeant: le titre a eu du mal à conserver 30 images par seconde sur la PS4 Pro, par exemple. Il y aura une prise en charge complète de DualSense, y compris un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs, tandis que la version prendra également en charge le système d’activités de PS5.

Alors, qu’en est-il de la sauvegarde des fichiers? Pouvez-vous transférer votre progression de la PS4 vers la PS5? La réponse courte, en toute honnêteté, est non. «Si vous lisez la version PS4 rétrocompatible de Control: Ultimate Edition sur votre PS5, votre fichier de sauvegarde sera conservé. Si vous jouez à la nouvelle version PS5 de Control: Ultimate Edition, votre fichier de sauvegarde ne sera pas conservé. »

C’est décevant, mais 505 Games cite des différences de moteur pour la raison: «C’est parce que la version PS5 de Control: Ultimate Edition propose une version beaucoup plus récente du Northlight Engine par rapport à celle utilisée dans les versions PS4 du jeu qui ont été livrées en août 2019. » Décevant si vous cherchiez simplement à vous lancer dans le DLC, mais c’est ce que c’est.