Tactics RPG Utawarerumono: Prelude to the Fallen maintenant disponible

DMM Games, Shiravune et Aquaplus ont publié Utawarerumono: prélude aux déchus sur Steam. Le jeu est initialement sorti au Japon et est le premier titre de la Utawarerumono séries. Désormais, les joueurs du monde entier auront la possibilité de jouer au jeu en anglais via Vapeur.

Utawarerumono: prélude aux déchus commence par Hakuowlo au lit mais gravement blessé. Celui qui aide le protagoniste est une jeune fille aux oreilles duveteuses géantes et à la queue touffue. Après s’être rétabli, le protagoniste commence à rembourser sa gentillesse aux villageois locaux. Avec le temps, il devient encore plus protecteur du groupe, surtout lorsque les nobles commencent à intimider les villageois.

Le joueur a malheureusement perdu la mémoire. Cela permet aux joueurs de donner au héros un nouveau départ en tant que fermier, érudit, bête ou même traître. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, les joueurs commanderont et élaboreront des stratégies avec des camarades et se battront pour défendre sa famille. Le héros finira par découvrir les secrets de cette terre et même sa propre histoire perdue.

Le développeur déclare Utawarerumono: prélude aux déchus contient plus de 30 heures d’histoire et de gameplay. Le récit est censé avoir un impact sur les joueurs jusqu’à ce que la fin soit atteinte.

Le jeu combine des éléments de RPG et un récit percutant. Le gameplay consiste en des tactiques actives trouvées dans de nombreux RPG. Les joueurs peuvent utiliser des attaques en chaîne dynamiques pour frapper leurs ennemis et travailler avec des amis pour créer des chaînes coopératives flashy.

Le jeu ajoute également une toute nouvelle fonctionnalité de sauvegarde automatique. Cela permet aux joueurs de voir ce qui se passe dans des situations alternatives. Simultanément, puisque le jeu s’étend sur plusieurs heures, les joueurs n’auront pas à s’inquiéter de perdre toute progression et de devoir recommencer.

La version PC aura quelques bonus supplémentaires. Les joueurs peuvent personnaliser leurs commandes de clavier et de souris en fonction de leur style de jeu. Le jeu sera également lancé en trois langues, dont l’anglais, le japonais et le chinois traditionnel. Seule l’option de langue japonaise a des options audio complètes.

Le jeu est actuellement disponible avec une réduction de 20% sur Steam. La promotion se termine dans environ un jour et on ne sait pas quand la prochaine promotion aura lieu. Il y a plus de dix personnages inclus en tant que DLC payant pour le jeu. Ces personnages font également partie de la réduction. Les joueurs peuvent choisir certains de leurs favoris à utiliser au combat. Malheureusement, il n’y a pas de bundle à prix réduit à part «Ajouter tous les DLC au panier» et les joueurs devront acheter des personnages individuellement.

Utawarerumono: prélude aux déchus est maintenant disponible sur PC via Steam.