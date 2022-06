Ce sont les 5 meilleures séries de sorcières sur Netflix

in

Netflix

Si vous êtes fidèle au contenu sur la sorcellerie, nous vous proposons ici 5 options originales de Netflix que vous pouvez trouver dès maintenant. Revoyez la liste !

©NetflixCe sont les 5 meilleures séries de sorcières sur Netflix.

le service de streaming Netflix Il possède l’un des meilleurs catalogues de contenu au monde, dans lequel les abonnés peuvent trouver un large éventail de productions classées par différentes catégories. L’un des plus populaires a augmenté sont ceux qui se concentrent sur sorcièrescar ils contiennent des aspects attrayants de la science-fiction tels que des éléments magiques, des pouvoirs fantastiques et des démons. La plateforme a des séries originales dans sa bibliothèque et ici nous vous apportons les 5 meilleurs.

+Les 5 meilleures séries de sorcières sur Netflix

5. Toujours sorcière

An: 2019

Saisons: deux

Protagonistes: Angely Gaviria, Sofia Araújo Mejía, Valeria Emiliani et Oscar Casas

Terrain: Au 17ème siècle, une sorcière va être brûlée sur le bûcher. Cependant, il échappe à la mort en voyageant dans le temps et apparaît dans la Carthagène du XXIe siècle. Bien qu’heureux d’avoir sauvé sa vie, s’adapter à cette nouvelle réalité ne sera pas facile pour lui.

4.Faction d’octobre

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: JC MacKenzie, Aurora Burghart, Tamara Taylor, Gabriel Darku

Terrain: Les chasseurs de monstres Fred et Deloris Allen s’emmêlent avec le mal, et les jumeaux Viv et Geoff cachent leurs propres secrets.

3. Merde

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Katherine Langford, Daniel Sharman, Devon Terrell, Gustaf Skarsgard

Terrain: Armée d’une épée légendaire et de pouvoirs mystérieux, la jeune rebelle Nimue s’associe à un mercenaire nommé Arthur dans le but de sauver son peuple.

2. Lune noire

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Antonia Fotaras, Giorgio Belli, Lucrèce Guidone, Adalgisa Manfrida

Terrain: Dans l’Italie du XVIIe siècle, une adolescente sage-femme accusée de sorcellerie doit choisir entre accomplir son puissant destin et tomber amoureuse.

1. Le monde caché de Sabrina

An: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: Kiernan Shipka, Gavin Leatherwood, Chance Perdomo, Jaz Sinclair

Terrain: A l’approche de ses 16 ans, Sabrina doit choisir entre le monde sorcier de sa famille et le monde humain de ses amis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂