Peu de temps avant l’interdiction permanente: la star de Twitch MontanaBlack sur le changement de plate-forme

Il y a quelque temps, MontanaBlack était presque totalement et définitivement banni de sa plateforme de streaming Twitch. Il n’en est pas venu à cela, mais il a probablement pensé à utiliser une autre option pour continuer à diffuser.

MontanaBlack aurait été banni de Twitch quasi définitivement, maintenant il en parle

MontanaBlack est l’un des streamers les plus populaires et les plus controversés d’Allemagne. Il gagne probablement beaucoup d’argent avec ses streams sur Twitch, mais a enfreint les règles de la plateforme à plusieurs reprises dans le passé et a dépassé les limites du bon goût. Il a déjà été banni pour cela et apparemment, il était assez proche qu’il ne soit pas banni définitivement. Contrairement au Dr Disrespect, qui diffuse maintenant sur YouTube :

Peu de temps avant le changement : si MontanaBlack avait été banni de Twitch pour toujours, il aurait dû chercher une autre plate-forme sur laquelle diffuser. La star de Twitch en parle maintenant dans son podcast conjoint avec Unge intitulé « Chat Whispers ». Apparemment, MontanaBlack aurait reçu un permaban s’il s’était autorisé une infraction de plus.

MontanaBlack explique qu’il était sous beaucoup de pression de la part de Twitch et qu’il a apparemment aussi parlé aux responsables de la plateforme de streaming. Il leur a dit qu’il ne pouvait pas y travailler sous cette pression et a déclaré dans le podcast « Chat Whisper » qu’il avait pensé à passer à YouTube. En fin de compte, cependant, MontanaBlack s’est simplement ressaisi, n’a plus concédé aucune violation des règles ni aucune interdiction et n’a donc reçu aucune interdiction permanente.

Voici de quoi il s’agissait : en septembre 2020, le streamer Twitch a été interdit pendant 33 jours parce qu’il harcelait sexuellement des femmes vivant dans le stream, les filmait et les observait sans leur consentement, et évaluait leur apparence et faisait des bruits humiliants. Pas un cas isolé chez MontanaBlack : un an plus tôt, il avait déjà attiré l’attention négative en assimilant les femmes aux chiens :

L’interdiction de 33 jours du stream en septembre a été suivie du suivant peu de temps après son retour : l’un de ses streams portait sur les pratiques sexuelles et l’approche de MontanaBlack à leur égard. Il a apparemment fait des mouvements de mains trop explicites et a recréé le tout de manière trop figurative, ce qui lui a valu la deuxième interdiction en très peu de temps. Mais seulement pendant trois jours.