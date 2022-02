Apple facilite la réparation de Face ID : le remplacement complet de l’iPhone n’est plus nécessaire

Apple veut apparemment faciliter la résolution prochaine de la reconnaissance faciale Face ID sur les iPhones. Apple et les fournisseurs de services agréés pourraient réparer le module Face ID sans avoir à remplacer tout l’iPhone.

C’est du moins ce qui ressort d’une note interne que le site MacRumors a reçue d’une source fiable. Tous les modèles avec reconnaissance faciale sont concernés, c’est-à-dire tous les nouveaux téléphones portables Apple à partir de l’iPhone XS (modèles iPhone SE exclus).

Selon le document interne, les techniciens autorisés auraient bientôt accès à un composant du système de caméra TrueDepth – qui héberge Face ID et la technologie de caméra frontale – pour réparer directement l’iPhone. Apple veut apparemment réduire le nombre de réparations complètes et en même temps minimiser l’empreinte carbone qui en résulte.

La réparation d’identité faciale devrait être moins chère

Les clients concernés avec Face ID défectueux devraient également bénéficier de la mesure prévue. Parce que : Le prix de la réparation devrait baisser si tout le téléphone portable ne doit plus être remplacé. Le prix exact ne ressort pas de la note interne.

Apple a lancé le système Face ID avec l’iPhone X en 2017. Cependant, la nouvelle procédure de réparation de Face ID ne s’applique qu’au modèle successeur, l’iPhone XS et aux appareils plus récents. Les techniciens des Apple Stores et des fournisseurs de services agréés Apple devraient pouvoir utiliser une trousse à outils pour vérifier si le module Face ID peut être réparé ou si l’ensemble de l’appareil doit être remplacé. Apple a l’intention de mettre les documents et supports de formation pertinents à la disposition de ses employés dès que possible.