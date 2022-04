Apple annonce la WWDC 2022 : iOS 16 sera probablement dévoilé le 6 juin

Apple a révélé la date de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de cette année : l’événement aura lieu du 6 au 10 juin et sera à nouveau entièrement numérique. Apple devrait dévoiler iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 et tvOS 16 lors de la conférence des développeurs. La présentation de nouveau matériel est peu probable, mais pas impossible.

Pour la troisième fois consécutive, la WWDC d’Apple ne se déroulera que virtuellement. La conférence des développeurs rassemble généralement plus de 5 000 participants dans la Silicon Valley, rapporte Cnet. Mais cette année aussi, les codeurs et programmeurs intéressés ne peuvent se rencontrer que numériquement. Néanmoins, cela devrait être à nouveau instructif : comme d’habitude, Apple réunit des ingénieurs logiciels et matériels autour d’une même table pour créer les meilleures conditions pour le développement d’applications.

Mais les choses seront également à nouveau excitantes pour les fans d’Apple, car la société dévoilera les dernières versions des systèmes d’exploitation d’Apple, y compris iOS 16.

Apple montrera-t-il également du nouveau matériel en juin ?

L’accent de la WWDC 2022 est bien sûr sur la présentation des systèmes d’exploitation et le développement de logiciels. Néanmoins, l’un ou l’autre nouvel appareil Apple pourrait également se présenter à la conférence. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, d’autres modèles de Mac sont prévus pour cette année en plus du Mac Studio déjà présenté. Il nous serait donc possible d’avoir un petit aperçu des nouveaux modèles de Mac à la WWDC.