CoD: Black Ops Cold War obtient des fonctionnalités exclusives PS5 et Xbox Series X?

Si vous aimez le jeu de tir nouvellement annoncé Call of Duty: Guerre froide Black Ops Si vous souhaitez jouer sur l’une des consoles de nouvelle génération, Activision a préparé quelques équipements pour tous ceux qui souhaitent jouer Version PS5 ou Xbox Series X attraper. Nous examinons les fonctionnalités exclusives.

Le jeu lui-même contient une vaste campagne dans laquelle vous, en tant que joueur, pouvez influencer l’histoire, un mode zombie et un mode multijoueur qui n’a pas encore été introduit. Dans l’ensemble, Black Ops Cold War sera probablement un package passionnant et la prochaine génération de joueurs sur console devrait faire l’expérience de la nouvelle technologie.

Next-Gen bénéficie de fonctionnalités spéciales, disent-ils …

Selon Activision, les consoles de Sony et de Microsoft impressionnent par «des fréquences d’images élevées, un traçage de rayons, des temps de chargement plus courts et plus encore».

Dans quelle mesure ceux-ci diffèrent des caractéristiques de la version PC n’a pas encore été clarifié de manière concluante. En fin de compte, cela dépend de la force des machines individuelles des joueurs PC. Après tout, tout le monde n’a pas de SSD dans son PC, par exemple. Il n’y a pas de temps de chargement rapide. Et seuls les derniers modèles graphiques proposent le lancer de rayons. En fin de compte, cependant, la description ne semble pas vraiment exclusive.

© Activision

Pour vous assurer maintenant de débloquer la “puissance des expériences Call of Duty sur la prochaine génération”, vous devez Précommandez l’édition cross-gence qui coûte un peu plus cher que la version régulière.

Jusqu’à présent, nous ne savons pas quand les nouvelles consoles seront lancées. La Xbox Series X apparaîtra en novembre 2020 et la PS5 à la fin de 2020. Nous devrons donc attendre un peu plus longtemps avant de connaître les dates de sortie définitives.

Vous pouvez en savoir plus sur l’annonce ici dans notre résumé détaillé:

Call of Duty: Guerre froide Black Ops Apparaît sur 13 novembre 2020 pour PC, PS4, Xbox One et plus tard en 2020 pour PS5 et Xbox Series X.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂