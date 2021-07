Cobra Kai : ce que le retour de Terry Silver signifie pour la saison 4

Même si comparé à ses prédécesseurs, Le Karaté Kid II| a été une grande déception au box-office en 1989, le film a depuis acquis un statut culte, notamment en raison de la performance emblématique de Thomas Griffith en tant qu’homme d’affaires rusé, Terry Silver. La série Netflix, Cobra Kai a été occupé à réintroduire le monde de Karate Kid et maintenant, dans sa prochaine saison 4, nous rencontrerons à nouveau Silver. Mais attention, ce ne sera pas une simple réintroduction si le mini-teaser de son retour imminent est quelque chose à faire – alors que Kreese a été assez méchant, Silver est là pour faire des ravages et créer un chaos suprême dans Johnny Lawrence et Daniel LaRusso des vies.

Mais avant de nous plonger dans l’impact exact de la présence de Terry Silver sur la saison 4 de Cobra Kai, reprenons connaissance du méchant le plus impitoyable de la franchise The Karate Kid. (Si vous vous souvenez déjà de son aura maléfique et maniaque, sautez cette section et découvrez comment il augmentera le quotient de méchanceté au cours de la saison à venir)

Qui est Terry Silver ?

Terry Silver est un riche homme d’affaires qui dirige Dynatox Industries, qui prétend disposer en toute sécurité des déchets nucléaires. Mais après un début honnête, Silver commence à jeter des déchets illégalement et à soudoyer pour se sortir de toute enquête sur son entreprise. Silver avait combattu aux côtés de John Kreese dans la guerre du Vietnam et a été sauvé par l’instructeur de karaté à plusieurs reprises à cause de quoi il lui doit la vie.

Après sa défaite humiliante aux mains de M. Miyagi et Daniel qui conduit Kreese à perdre tous ses étudiants au dojo Cobra Kai (que Silver a commencé pour lui), le sensei en disgrâce revient à son vieil ami en tant qu’homme vaincu. Enragé par son état, Silver jure de se venger de Miyagi et Daniel. Il parvient à creuser un fossé entre les deux et fait douter Daniel de ses propres compétences, ce que Kreese n’a jamais été capable de faire. Les plans de Silver étaient de mettre fin à l’avenir de Daniel dans le karaté et de ternir la réputation de Miyagi en battant spectaculairement le premier dans le tournoi de karaté All-Valley. Alors que ses plans diaboliques fonctionnent au début, Daniel finit par reprendre ses esprits et Miyagi commence à l’entraîner, ce qui se termine par une victoire au tournoi et Silver partant dégoûté d’avoir été vaincu.

C’est la dernière fois que nous avons vu Terry Silver, bien que les deux premières saisons de Cobra Kai l’a laissé tomber. La saison 3 s’est terminée avec Kreese qui a appelé son vieil ami après avoir défié Daniel et Johnny de rivaliser avec son dojo Cobra Kai dans le tournoi de karaté All-Valley et promettant que s’il perd, il partira.

Donc, maintenant qu’il est confirmé que Terry Silver revient dans le monde de Le Karaté Kid, la plus grande question est…

Comment sera-t-il instrumental en tant que Cobra Kai L’antagoniste de la saison 4 ?

Silver s’associe à Kreese– Comme nous l’avons déjà souligné ci-dessus, Silver doit la vie à Kreese et lorsqu’il s’agit de tenir ses promesses, il est farouchement fidèle. Et apparemment, même après les événements de Le Karaté Kid III, il est toujours le meilleur ami de Kreese. Le flash-back sur Kreese sauvant Silver était un rappel que ce dernier se tient toujours en dette de l’instructeur de karaté. Il va sans dire qu’il va s’associer à Kreese et alors que la dernière fois, il opérait seul pour la majorité du film, cette fois le duo va tramer ensemble des complots diaboliques, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Daniel et Johnny.

Terry Silver est salement riche

Outre son penchant pour la torture des autres et sa loyauté obstinée envers Kreese, la plus grande chose qui fait de lui un adversaire redoutable est son immense richesse. Dans Le Karaté Kid III, il a créé de nombreux obstacles sur le chemin de Daniel et Miyagi pour s’assurer qu’il gagne. Comme il est très probablement encore un homme très riche, Kreese aura désormais accès à beaucoup de ressources pour rendre beaucoup, beaucoup plus difficile pour les dojos combinés de Daniel et Johnny de remporter le tournoi. Il peut soudoyer les personnes qui organisent le tournoi, ses étudiants auront un bien meilleur équipement pour s’entraîner et ainsi de suite.

Terry Silver est un maître manipulateur

Comme mentionné ci-dessus, Silver a réussi à faire ce que Kreese n’a jamais pu réaliser, c’est-à-dire creuser un fossé entre Daniel et Miyagi. Il réussit à faire douter Daniel des méthodes de karaté que Miyagi lui a enseignées. Il a manipulé Daniel pour qu’il recoure à des moyens malhonnêtes pour gagner et qu’il perde le contrôle de sa façon de réagir dans des situations extrêmes, comme lorsqu’il a cassé le nez d’un homme qui le provoquait sur ordre de Silver en Le Karaté Kid III.

Malgré la croissance que Daniel a réalisée depuis Le Karaté Kid et la propre expérience de Miyagi face à de tels intimidateurs, Silver a réussi à les séparer. Il sait comment entrer dans la tête des gens, en particulier de Daniel contre qui il a maintenant une rancune personnelle depuis qu’il a goûté à la défaite au tournoi de karaté All-Valley il y a des décennies. Les enjeux sont beaucoup plus élevés maintenant et Silver fera de son mieux pour mettre fin à la récente alliance de Johnny et Daniel et s’assurer qu’ils sont trop occupés à se prendre à la gorge pour battre Kreese.

Cobra Kai les étudiants apprendront de nouvelles leçons sur la lutte contre le sale

Même si c’est John Kreese qui a enseigné le karaté à Terry Silver pendant leur temps dans l’armée, ce dernier a depuis modifié les enseignements pour répondre à ses besoins. Alors que Kreese est impitoyable dans son approche du karaté et est en faveur de la philosophie « sans pitié », Terry Silver est plus enclin aux astuces bon marché lorsqu’il s’agit de gagner. Une fois que Silver sera de retour, les étudiants de Kreese auront un nouveau sensei qui leur apprendra à utiliser leurs mouvements de karaté impitoyables de la manière la plus dangereuse et la plus malhonnête pour paralyser leurs adversaires. Cela finira par être très mortel pour les principes actuels de fair-play de Daniel et Johnny.

Les trois dernières saisons de Cobra Kaisont actuellement disponibles sur Netflix. Cobra Kai la saison 4 devrait faire ses débuts sur le streamer d’ici la fin de 2021.

Sujets : Cobra Kai, Karaté Kid 3