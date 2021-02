Chrissy Teigen marque la date d’accouchement de son fils décédé Jack avec des messages émotionnels

Maxmatelas 2 Taies d'oreillers 100% Coton 200 Fils Lit 180 (2 de 45x110)

Nuits parfaites pour des rêves parfaits La housse de traversin est l’une des parties les plus importantes de notre parure de lit car elle est en contact direct avec le dormeur. Cette housse de traversin 100 % coton 200 fils offre plus de fraicheur et est plus résistante grâce à son plus grand nombre de fils.