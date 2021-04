Apprenez à lâcher votre pessimisme

Différentes cultures et théories parlent de la nécessité de penser positivement pour vivre de manière optimiste afin de changer la réalité. Il existe des pratiques simples qui peuvent être pratiquées par n’importe qui, avec des résultats rapides et qui nous permettent de voir la vie à la légère, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou dans notre famille. Dans cet article, nous allons donc parler d’une technique appelée réingénierie mentale.

Cette pratique, développée par des chercheurs de différentes parties du monde, est capable de restructurer les pensées, de changer les perspectives négatives en perspectives positives. Cependant, pour réaliser ce changement, il est nécessaire de comprendre certains aspects fondamentaux du fonctionnement de l’esprit humain. Allons-nous à la recherche de votre changement?

Tout ce que nous faisons est d’abord projeté dans notre esprit, là où nos pensées commencent. Dans cette phase, un dialogue interne est mené, qui détermine notre évaluation positive ou négative de toutes choses, par exemple si nous trouvons qu’une certaine fonction de travail est bonne ou mauvaise à faire. À partir de ce moment, notre esprit fonctionne comme un aimant, c’est-à-dire que nous vibrons sans cesse des fréquences magnétiques à travers nos pensées, nos mots ou nos attitudes. Lorsque nous irradions nos désirs (positifs ou négatifs), nous recevrons exactement ce que nous émettons. C’est très clair lorsque les gens font face à des difficultés. À ce moment-là, ils pensent de la manière suivante: « C’est difficile » ou « Cela n’a pas de solution! ».

Cette attitude crée automatiquement des barrières énergétiques qui rayonnent des énergies négatives. Par conséquent, la première étape pour changer cette situation est d’éviter de penser aux problèmes et de se concentrer sur la solution. Comme il est très courant de ne pas pouvoir voir ou penser à une solution tout de suite, un conseil que je donne est d’adopter la posture suivante: je suis sûr que tout sera résolu. En envoyant cette énergie, vous créerez des ponts énergétiques dans votre esprit pour que la réponse vous parvienne.

Pensez à des choses positives pour trahir encore plus de bonnes choses dans votre vie! Exercez votre esprit pour cela

De cette façon, un exercice que je recommande est de commencer à remercier tout ce que vous avez déjà, à pratiquer la gratitude, à dire chaque jour au réveil les mots positifs: «Aujourd’hui, tout ira bien!», «Aujourd’hui ma journée sera belle!» , « Aujourd’hui, j’aurai une journée bénie! » Petit à petit, vous attirerez une réalité positive dans votre vie.

La réingénierie mentale est une formation qui nécessite beaucoup de dévouement, il est donc nécessaire que vous prêtiez attention à chaque détail de ce que vous pensez ou dites. Voyez comment vous pouvez changer des phrases négatives en phrases positives en changeant les mots. Lors de l’élaboration des plans, il est courant de considérer les difficultés de leur mise en œuvre et on assouplit souvent la phrase négative suivante: «Mon rêve est de voyager en Europe, mais c’est tellement cher!». L’idéal est de faire la déclaration positive suivante: «Voyager en Europe coûte tellement cher, mais je sais que je réaliserai mon rêve!». Une façon encore plus optimiste de voir la situation est la déclaration suivante: «Je vais voyager en Europe! Je vais le faire! ».

N’oubliez pas que vous n’ignorerez pas les difficultés, mais concentrez-vous sur elles. La recherche du positif est le secret de la réingénierie mentale. À partir du moment où nous prononçons une phrase négative, nous rencontrerons très probablement exactement ce que nous aimerions éviter. C’est parce que l’univers se concentre sur les mots les plus forts. Par exemple, quand on pense: «Je ne veux pas trouver untel», l’univers ne reconnaît pas NON et reçoit la force de l’expression suivante: «Je veux trouver untel». C’est la même chose que je dis au lecteur de ne pas penser à un éléphant. Il est impossible d’empêcher le grand mammifère d’apparaître dans votre esprit à ce moment-là.

Par conséquent, l’attitude de prononcer des mots ou des plaintes négatifs est une habitude qui doit être corrigée, car elle se reflète sur les sentiments que nous envoyons à travers l’esprit à l’univers. Ce sont de petits détails comme ceux-ci qui sont capables de changer la réalité de nos vies. Il est important de comprendre que nous mettons dans nos mots ce que nous ressentons et c’est le carburant qui donne du pouvoir aux mots.

Alors, pensez et répétez que la vie est vraiment belle et heureuse pour vous, pour attirer des personnes et des situations positives. Dès lors, nous pourrons accomplir tout ce que nous désirons, car la force de la pensée optimiste peut lever tout obstacle et transformer n’importe quelle situation, puisqu’elle permet l’action de toutes les possibilités positives. Alors, laissez la magie de la vie se produire! Ouvrez vos voies! Appelez, demandez et attirez le meilleur de votre vie.

