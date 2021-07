Florence Pugh et Zach Braff sont-ils mariés ? Détails sur les rumeurs selon lesquelles le couple s’était secrètement marié

Bien qu’il existe de nombreux couples de célébrités avec de grands écarts d’âge – Kris Jenner et Corey Gamble, Hilarie Burton et Jeffrey Dean Morgan et David Foster et Katharine McPhee, pour n’en nommer que quelques-uns – l’actrice Florence Pugh a reçu beaucoup de réactions négatives pour sa relation avec son collègue l’acteur Zach Braff.

À 46 ans, Braff a plus de 20 ans de plus que Pugh, 25 ans. Elle a dû défendre sa relation à plusieurs reprises, même récemment, où elle s’est exprimée et a déclaré que les gens n’aimaient pas sa relation parce que « ce n’est pas à qui ils s’attendaient. »

Bien que Braff et Pugh sortent ensemble depuis deux ans, il y a des rumeurs selon lesquelles les deux sont en fait mariés. Mais y a-t-il du vrai ?

Florence Pugh et Zach Braff sont-ils mariés ?

La réponse peut avoir quelque chose à voir avec un certain bijou que Pugh portait, ainsi qu’un éventuel faux pas de l’un de ses amis.

Mais il est important de découvrir d’abord qui est Florence Pugh, sa carrière d’actrice et pourquoi les gens sont si obsédés par l’écart d’âge dans sa relation.

Pugh est originaire d’Oxfordshire, en Angleterre.

Florence Pugh est née le 3 janvier 1996 à Oxford, en Angleterre. Son père, Clinton, est restaurateur et sa mère, Deborah, est danseuse et professeur de danse.

Pugh a passé une partie de son enfance en Andalousie, en Espagne, avant de retourner à Oxford. Elle a trois frères et sœurs, dont deux sont également dans l’industrie du divertissement – ​​l’acteur et musicien Toby Sebastian, et la comédienne Arabella Gibbins.

Elle a joué dans des dizaines de rôles au cinéma et à la télévision.

Pugh est peut-être mieux connue pour sa performance dans le film d’horreur « Midsommar », ainsi que pour son rôle principal dans le nouveau film Marvel, « Black Widow », où elle incarne Yelena Belova.

Mais Pugh a fait ses débuts au cinéma dans « The Falling » en 2014 avant d’attirer l’attention pour sa performance dans le film indépendant « Lady Macbeth ». Elle est également apparue ou a joué dans « Outlaw King », « Fighting with My Family », « Little Women » et apparaîtra dans la prochaine série « Hawkeye ».

Elle a également joué dans le court métrage « In the Time It Takes to Get There », écrit et réalisé par Braff, et jouera dans « Les ingrédients secrets de Rocket Cola », qui sera également réalisé par Braff.

Pugh a un don pour les accents.

Alors que certains de ses films incluent un accent américain – en particulier, « Midsommar » et « Little Women » – Pugh est en fait britannique.

Elle a commencé à expérimenter les accents à l’âge de six ans, où elle a joué dans une recréation de la Nativité. Pugh a décidé d’utiliser un accent du Yorkshire en jouant la Vierge Marie, racontant : « Je me souviens avoir boitillé sur scène, allant [in a broad Yorkshire accent], ‘Ooh, moi les varices!’ et tout le monde se pisse… C’était la première fois que je connaissais le pouvoir d’être sur scène. »

En plus de ses accents américain et anglais, elle aura un accent russe dans « Black Widow ».

Pugh et Braff se fréquentent depuis avril 2019.

Braff et Pugh ont été aperçus pour la première fois en train de se tenir la main à la mi-avril 2019, et en août 2019, elle publiait des photos aux côtés de Braff.

En octobre 2019, Braff a publié une photo sur Instagram sous-titrée « Les gens que j’aime », dans laquelle Pugh était dans la photo.

Bien que le couple n’ait jamais confirmé publiquement leur relation, à l’automne 2019, les gens pouvaient supposer qu’ils sortaient exclusivement ensemble.

Elle a dû défendre sa relation à plusieurs reprises.

Ce n’est qu’en décembre 2019 que Pugh a commencé à applaudir les gens qui détestaient sa relation avec Braff.

Pugh a posté une photo devant une épicerie à LA, et Braff a commenté avec un emoji de princesse. Un utilisateur a écrit: « Vous avez 44 ans », ce à quoi Pugh a répondu: « Et pourtant il l’a eu. » À propos de sa réponse, Pugh a déclaré que c’était « nécessaire » parce que « les gens doivent se rendre compte que c’est blessant. J’ai le droit de sortir, d’être avec et de sortir avec qui je veux. »

Mais ce ne serait pas la dernière fois qu’elle devrait s’exprimer. En avril 2020, après avoir reçu des commentaires haineux sur un message d’anniversaire à Braff, Pugh a mis en ligne une vidéo d’elle-même.

« J’ai 24 ans. Je n’ai pas besoin que tu me dises qui je devrais et ne devrais pas aimer. Et je ne dirais jamais de ma vie, jamais, jamais, à qui que ce soit qui ils peuvent et ne peuvent pas aimer. Ce n’est pas ta place et , vraiment, ça n’a rien à voir avec toi… Les abus que tu lui lances sont des abus que tu me lances, et je ne veux pas de ces adeptes », a-t-elle déclaré.

Quelques mois plus tard, Pugh a discuté de sa relation dans une interview. « Je suis actrice parce que j’aime jouer et que ça ne me dérange pas que les gens regardent mes trucs, mais les gens n’ont pas le droit de m’éduquer sur ma vie privée », a-t-elle déclaré.

« Je sais qu’une partie du fait d’être sous les projecteurs est que les gens peuvent envahir votre vie privée et avoir des opinions à ce sujet, mais c’est bizarre que les gens normaux soient autorisés à afficher une telle haine et des opinions sur une partie de ma vie que je n’éteins pas. C’est un côté étrange de la célébrité que vous ayez le droit d’être déchiré par des milliers de personnes même si vous n’avez pas mis cette partie de vous là-bas », a poursuivi Pugh.

Récemment, Pugh a expliqué au Sunday Times pourquoi elle pense que les gens sont essentiellement obsédés par les commentaires inutiles sur sa vie amoureuse. plus précisément, sa romance avec Braff.

« Je pense que ça dérange les gens que ce n’est pas à qui ils s’attendaient », a-t-elle révélé, ajoutant que les gens semblaient vouloir qu’elle sorte avec quelqu’un de son âge, comme son ancien costar, Timothée Chalamet. « Exactement. Exactement. Mais c’est ma vie et je ne fais rien pour plaire aux gens ou pour en faire un meilleur titre ou une meilleure histoire. Je veux aussi être une personne! » elle a ajouté.

Il y a des spéculations que Pugh et Braff sont mariés.

En mars 2021, Braff a été aperçu portant une bague au doigt de son mariage, provoquant des rumeurs selon lesquelles le couple s’était secrètement marié pendant la quarantaine. Bien qu’aucun de leurs représentants n’ait répondu aux rumeurs, la spéculation remonte en fait à au moins janvier 2021.

Au début de 2021, l’ami de Pugh, Trevor Tuttle, a posté une photo d’elle pour son anniversaire, sous-titrant le message, « Joyeux anniversaire à ce shaker brillant ! Votre esprit est contagieux, votre rire hilarant. Vous avez rendu cette année délicate un peu délicieuse avec vos pizzas et vos ébats. J’adore FPB ! »

Tuttle a appelé son ami FPB, suscitant immédiatement une réaction, les fans se demandant si le « B » signifiait Braff. Tuttle a rapidement démenti les rumeurs, répondant à un commentaire sur le post avec, « Ce n’est pas vrai du tout. Rumeur fausse… C’est un surnom que j’ai pour Florence qui n’est pas Braff… ils ne sont pas mariés. »

Tuttle est apparemment le voisin d’à côté de Pugh et Braff, mais nie-t-il les rumeurs juste pour sauver la face ?

Selon un initié de la page de potins DeuxMoi, « Il y a de fortes chances que Florence et Zach soient réellement fiancés/mariés et que cela se soit produit pendant l’accalmie entre Noël et NYE. Trevor Tutle, qui a posté avec la légende « FBP », est leur voisin d’à côté qui est extrêmement proche d’eux. »

Braff a eu quelques relations de haut niveau.

Les anciennes relations de Braff incluent Mandy Moore, avec qui Braff est sortie pendant deux ans et demi de 2004 à 2006. Il est récemment sorti avec le mannequin Taylor Bagley de 2009 à 2014.

Braff a également été lié à Shiri Appleby, Drew Barrymore, Kirsten Dunst, Bonnie Somerville, Isabel Lucas et est sorti avec sa co-vedette de « Scrubs », Sarah Chalke, de 2001 à 2003.

Amy Lamare est une écrivaine et rédactrice basée à Los Angeles couvrant le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Retrouvez-la sur Facebook pour en savoir plus.