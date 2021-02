Le rappeur Lil Uzi Vert termine sa mission d’incorporer 24 millions de dollars de diamants sur sa tête

Il a signalé plus tôt cette semaine qu’il se préparait à intégrer la pierre précieuse dans sa tête et beaucoup ont pensé qu’il plaisantait.

Qui, sain d’esprit, dépenserait cette somme d’argent pour une pierre et la frapperait au visage pour que tout le monde voie? Eh bien, il semble que ce n’était pas une blague.

Publiant une vidéo sur son Instagram , Lil Uzi Vert a fièrement montré ses nouveaux bijoux faciaux et tout le monde est sidéré.

Il a répondu aux critiques et s’est assuré que beaucoup de travail était fait pour placer le diamant cher exactement au bon endroit.

«C’est en fait au milieu», a-t-il écrit sur Twitter . «Quand le gonflement diminue, j’aurai une barre courte pour qu’elle ne bouge pas. Vous continuez à parler du problème à cause de la longue barre pour qu’elle puisse bouger, à cause du gonflement.

Le rappeur a déclaré que toutes ses voitures de luxe et sa maison n’avaient pas été en mesure de compenser le prix extraordinaire de 24 millions de dollars que portait la pierre précieuse.

Sans surprise, le diamant est la chose la plus chère qu’il ait jamais achetée et il ne «recommencera plus jamais». C’est drôle ça.