Chasse au trésor dans GTA Online: tous les indices et emplacements pour le revolver de la marine

Dans GTA en ligne y a t-il chasse au trésor spécialeà la fin de laquelle une arme très spéciale et une grosse somme de dollars GTA vous attendent. Nous vous expliquons étape par étape comment vous le trancheur peut localiser et vous montrer tous les emplacements des indices qui vous mènent finalement au revolver de la marine.

«Le Daily Globe exhorte tous les habitants à rester chez eux car le mystère entourant la trancheuse de Los Santos n’est toujours pas élucidé. Le tueur aurait commis ses meurtres sanglants à l’aide d’un ancien revolver de la marine. Bien que des informations sur le lieu où se trouve le meurtrier aient été reçues jusqu’à présent, ni le tueur ni l’arme n’ont été retrouvés. «

Chasse au trésor au revolver de la marine dans GTA Online: ces récompenses vous attendent

Cette chasse au trésor dans « GTA Online » en vaut la peine car vous avez déjà être récompensé par 5000 dollars GTA pour chaque indice trouvé. Après avoir réussi, vous ferez signe à nouveau 50000 dollars GTA. Si vous rencontrez toujours le défi suivant que nous vous expliquons à la fin de ce guide, vous en aurez plein 200 000 dollars GTA! Donc dans l’ensemble tu peux 275 000 dollars GTA effacer – de l’argent que vous pouvez certainement très bien utiliser dans « GTA Online ». Sans oublier, bien sûr, le Navy Revolver, qui pour de nombreux joueurs devrait être la principale motivation de cette recherche.

La recherche du revolver s’avérant assez difficile sans aucun indice, nous vous expliquerons étape par étape comment procéder dans les lignes suivantes.

Machette sanglante: le 1er indice

Pour trouver le premier indice, allez à la petite église appelée Pépin de raisin sur la rive nord-est du lac Alamo et sur les contreforts sud-est du mont Chiliad dans le comté de Blaine. Une fois arrivé sur place, cherchez une grange qui sert entre autres à stocker du bois et du foin. De loin, vous devriez pouvoir entendre les signaux acoustiques qui attirent votre attention sur l’avertissement.

À l’extérieur du mur, vous trouverez une machette qui a été enfoncée dans le bois. Maintenant, examinez l’indice pour obtenir les premières récompenses.

Empreinte de main sanglante: le 2ème indice

Maintenant va après Baie de Paleto tout au nord de la carte dans la forêt voisine de Paleto.

Voici la notice au dos d’une cabane en bois. C’est un empreinte de main sanglante.

Quatre mots: le 3ème indice

Le troisième indice se trouve au nord-est de Los Santos dans le paysage vallonné appelé Grand Chaparrak sur un mur de pierre sous la forme des quatre mots suivants: « Peux-tu me trouver? »

Main coupée: le 4e indice

Allez maintenant à Aérodrome de Sandy Shores dans le désert de Grand Senora dans le comté de Blaine.

La quatrième note est sur le coin nord-ouest de la zone de manœuvre supérieure près des garde-corps. le main coupée vous ne devriez pas pouvoir l’ignorer.

Black Van: le cinquième indice

Maintenant ça devient un peu plus difficile depuis le cinquième indice sous la forme d’une camionnette noirequi appartient au tueur peut apparaître à cinq endroits différents dans le monde du jeu. Avec un peu de chance, nous avons fait monter la camionnette vers 05h29 Raton Canyon trouvé dans le comté de Blaine. À l’intérieur de la camionnette se trouvent plusieurs sacs à ordures, dont on peut déjà deviner le contenu, ainsi que des machettes tachées de sang.

Nous avons répertorié les cinq emplacements possibles pour la camionnette ci-dessous:

Emplacement 1: Dans Raton Canyon vers la rivière entre les arbres.

Emplacement 2: Sud près du Lago Zancudo au sud de la zone militaire sur la rivière.

Emplacement 3: À Grapeseed sur le côté droit du pont ferroviaire

Emplacement 4: Sud-ouest par la centrale électrique

Emplacement 5: Juste sous le pont de l’autoroute à Sandy Shores.

Tuez le coquin dans GTA Online

Maintenant vous avez les cinq indices trouvés et se retrouvent donc dangereusement près du trancheur, c’est pourquoi il veut vous tuer. Après avoir trouvé le dernier indice, vous obtiendrez un SMS anonymequi ne peut provenir que du tueur et se compose du contenu suivant:

«J’en ai marre de votre fouille! Je ne veux pas vous tromper, vous n’aimerez pas ce qui se passera ensuite. «

En fait, le coquin de Los Santos est sacrément sérieux. En d’autres termes: Il veut te tuer. Mais où trouver le Schlitzer maintenant?

Traversez le comté de Baine la nuit suivante après la découverte ou déplacez-vous dans la zone armée et sans véhicule pour être parfaitement préparé. Parce que le tueur sera toi entre 19 h et 5 h et attaquer directement avec une machette. Assurez-vous donc de faire attention à votre environnement et d’écouter les bruits suspects qui pourraient provenir d’un fou qui marche droit vers vous!

Avez-vous enfin montré à l’homme à l’aide de vos armes qui est le plus fort de Los Santos, vous obtenez 50000 dollars GTA et aussi le convoité Revolver marine. Si vous ne parvenez pas à tuer le coquin la première fois, il essaiera de vous tuer jusqu’à ce que vous ayez réussi à renverser la situation.

Terminez le défi Revolver dans GTA Online

Si vous souhaitez recevoir encore plus de récompenses, vous pouvez désormais rejoindre le Défi pour le revolver de la marine tenter. Cela consiste en 50 victimes atteindre. Vous pouvez tuer des civils dans « GTA Online » ainsi que des policiers et d’autres joueurs.

La belle somme de 200000 dollars GTA vous attend en récompense

Arme exclusive dans Red Dead Online

Vous bénéficiez également de l’exclusivité Revolver de Lowry enregistrer dans « Red Dead Online ». Nous vous expliquons ce que vous devez faire ici:

