Les 7 meilleurs moments de 2020 de Patrick Mahomes et Brittany Matthews

Personne n’a connu une meilleure année 2020 que le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et sa fiancée, Brittany Matthews. Ne nous croyez pas? Voici leurs sept meilleurs moments de l’année.

Patrick Mahomes et Brittany Matthews | Andy Lyons / Getty Images

7. Une victoire au Super Bowl

En février, Mahomes a mené les Chiefs à leur première victoire au Super Bowl en 50 ans. Il a également été nommé MVP. Après le match, les caméras ont vu Matthews sauter dans les bras de Mahomes pour célébrer sur le terrain. Pour de nombreux fans, c’était leur introduction à la romance de Mahomes et Matthews, qui a commencé il y a dix ans alors qu’ils étaient au lycée à Whitehouse, au Texas.

Sur Twitter, Matthews a publié des photos d’elle et de Mahomes célébrant la victoire. Dans la légende, elle a écrit, « C’est ma personne, et il mérite chaque once de cela. »

6. Patrick Mahomes et Brittany Matthews célèbrent à KC

Quelques jours après la victoire des Chiefs au Super Bowl, Matthews a rejoint Mahomes et le reste de l’équipe pour le défilé de la victoire à Kansas City. La célébration s’est poursuivie lors d’un concert de Post Malone au Sprint Center.

UNE clip vidéo posté sur Twitter montre la foule déchaînée alors que Mahomes et Matthews entraient dans l’arène.

5. Des vacances ensoleillées au Mexique

En mars, les amoureux du lycée ont profité d’un voyage à Cabo San Lucas, au Mexique. Mahomes et Matthews ont tous deux documenté les vacances sur les réseaux sociaux avec des photos d’eux se détendant sur un bateau pendant qu’ils profitaient du soleil.

Son frère, Jackson Mahomes, a même demandé au champion de la NFL de faire une apparition sur TikTok.

« De bons moments avec des gens formidables !! » Mahomes a écrit dans la légende.

4. Patrick Mahomes signe une prolongation de contrat historique

En juillet, Mahomes est entré dans l’histoire en signant une prolongation de contrat de 10 ans d’une valeur de 503 millions de dollars. L’accord était le plus important de l’histoire du sport et c’est la première fois qu’un joueur de la NFL est le joueur le mieux payé du sport.

L’extension a permis à Mahomes et Matthews de s’établir à Kansas City et de s’installer à long terme. Le couple avait déjà acheté une maison dans la région et Matthews dirige une entreprise de fitness à KC.

EN RELATION: Patrick Mahomes faisait des achats scandaleux bien avant de signer son contrat de 503 millions de dollars

Après la signature du contrat, Mahomes a acheté une participation minoritaire dans l’équipe de baseball des Royals de Kansas City. Et Matthews faisait partie du groupe qui a amené une équipe professionnelle de football féminin dans la ville.

3. Mahomes pose la question

Le 1er septembre, le couple était au Arrowhead Stadium pour la présentation du ring du Super Bowl des Chiefs. Matthews était dans les gradins à la recherche pendant que Mahomes avait sa bague, mais elle ne savait pas qu’elle allait aussi recevoir une bague. Le même soir, Mahomes a décoré une suite de luxe avec des roses et une enseigne lumineuse indiquant «Veux-tu m’épouser?»

Bien sûr, Matthews a dit «oui».

Un jour qui était censé vous célébrer, vous l’avez transformé en nous célébrer C’est toujours nous, c’est toujours vous et moi, les mots que vous avez regardés dans mes yeux et que vous m’avez dit, ne quitteront JAMAIS mon esprit! Tu as rendu cette journée parfaite, tu m’as pris tout mon souffle! JE T’AIME❤️ @PatrickMahomes pic.twitter.com/PIrptGZmmy – Bretagne Matthews (@ brittanylynne8) 2 septembre 2020

« Lors d’une journée censée vous célébrer, vous l’avez transformée en nous célébrant, » Matthews a écrit sur Twitter. «C’est toujours nous, c’est toujours toi et moi, les mots que tu as regardés dans mes yeux et que tu m’as dit, ne quitteront JAMAIS mon esprit! Tu as rendu cette journée parfaite, tu m’as pris tout mon souffle! JE T’AIME. »

2. Patrick Mahomes et Brittany Matthews vont avoir un bébé!

À peine quatre semaines après s’être fiancés, Mahomes et Matthews avaient d’autres grandes nouvelles à partager. Le 29 septembre, le couple a annoncé qu’il «faisait un petit détour pour le mariage».

Via les réseaux sociaux, Mahomes et Matthews ont révélé qu’ils attendaient leur premier bébé tout en montrant leurs premières photos échographiques.

1. Fille papa

En octobre, le couple a organisé une soirée de révélation de son sexe et a découvert qu’il allait avoir une petite fille. Mahomes et Matthews ont publié des photos et des vidéos de leur sexe révélant leurs deux chiens, Steel et Silver.

Les deux chiens ont traversé du papier blanc disposé sur une piste et l’ont recouvert d’empreintes de pattes roses pendant que Mahomes et Matthews célébraient la nouvelle passionnante. Il a ensuite mis un t-shirt sur lequel était inscrit «Baby Daddy», tandis qu’elle bercait une veste en jean qui disait «Baby Momma».

Lorsque Patrick Mahomes a publié la vidéo de révélation sur Twitter, il a simplement écrit, « #GirlDad. »