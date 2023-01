L’Académie des Crimes : est-ce une histoire vraie ?

in

Netflix

The Academy Crimes suit l’histoire d’une enquête particulière impliquant l’écrivain Edgar Allan Poe. Est-ce basé sur un événement réel ?

© IMDbLes Crimes de l’Académie

Les Crimes de l’Académie créé en Netflix le 6 janvier et depuis lors, il s’est classé parmi les films les plus visionnés sur la plateforme, dépassant des titres tels que Verre Oignon. Le film mettant en vedette Christian Bale et Harry Melling a été bien accueilli par les critiques qui lui ont donné une acceptation de 66% en Tomates pourries devant un solide 74% d’audience.

West Point, 1830. Aux premières heures d’un gris matin d’hiver, un cadet est retrouvé mort. Mais après l’arrivée du corps à la morgue, la tragédie tourne au drame lorsqu’on découvre que le cœur du jeune homme a été habilement enlevé. Craignant des dommages irréparables à l’académie militaire naissante, ses dirigeants se tournent vers un détective local, Augustus Landor, pour résoudre le meurtre.

L’intrigue de The Academy Crimes est-elle réelle ?

L’intrigue a aussi la présence d’un personnage qui donne au film un attrait unique : Landor est aidé dans son enquête par un jeune cadet nommé Edgar Allan Poe. Oui, l’écrivain et poète de renom apparaît dans le film joué par Harry Melling, surtout connu grâce à son passage dans la franchise Harry Potter où il incarnait le cousin du jeune sorcier : Dudley Dursley.

Le film Les Crimes de l’Académie Est-ce basé sur un événement réel ? Edgar Allan Poe il était certainement à West Point d’où il a été expulsé, mais le livre sur lequel ce film est basé Netflix C’est un produit de construction de l’esprit de son auteur, Louis Bayard, qui a publié ce roman en 2003 pour que quelque temps plus tard ce soit le matériau sur lequel le réalisateur et scénariste Scott Cooper a basé son film.

Les Crimes de l’Académie stars Christian Bale comme détective Augustus Landor, Harry Melling comme Edgar Allan Poe, Gillian Anderson comme Julia Marquis, Lucy Boynton comme Lea Marquis, Toby Jones comme Dr Daniel Marquis, Harry Lawtey comme Artemus Marquis, et Robert Duvall comme Jean- Pepe, parmi autres. Un casting de luxe pour un film qui a revigoré sa popularité grâce à Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?