Hawkeye termine le tournage, la série Marvel arrive à Disney + plus tard cette année

Le tournage s’est terminé sur la prochaine série Disney + de Marvel, Oeil de faucon, avec la star Jeremy Renner révélant l’actualité sur les réseaux sociaux. L’acteur a partagé une image de lui-même dans son histoire Instagram, remerciant le casting, l’équipe et Marvel Studios tout en disant aux fans que c’était son dernier jour en tant que Oeil de faucon, pour l’instant…

«HAWKEYE» a terminé le tournage. (Paquet source: jeremyrenner / IG) pic.twitter.com/8Do8H6yVpZ – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 21 avril 2021

Jeremy Renner a d’abord joué le rôle de Clint Barton AKA Hawkeye en 2011 Thor avant de revenir aux côtés de Capitaine Amérique et Homme de fer dans Les Vengeurs. Depuis lors, il a joué le rôle à plusieurs reprises dans l’univers cinématographique Marvel, y compris des apparitions dans Captain America: guerre civile et les deux Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie.

Le personnage a fait un long voyage à travers le MCU, en commençant par avoir son cerveau repris par Loki de Tom Hiddleston, avant qu’il ne soit ensuite révélé qu’il avait une famille secrète vivant dans une ferme. Quand ils ont été tués par le claquement de Thanos (dans un événement qui est maintenant connu sous le nom de The Blip), Hawkeye a adopté une approche plus violente que jamais de la lutte contre le crime, émergeant comme son autre alter ego, Ronin.

Avec la famille de Barton maintenant restaurée grâce au travail de The Avengers, il est maintenant prêt pour ses propres aventures en solo dans la prochaine série Disney +, Oeil de faucon. Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur la direction de la série, l’ajout de Bourdon La star Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop confirme apparemment qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et son Clint Barton de Renner. Dans les bandes dessinées, Barton prend Bishop sous son aile afin de transmettre le Oeil de faucon héritage. Tout comme Barton, elle est une archer et une artiste martiale hautement qualifiée, et a depuis combattu aux côtés de Les Vengeurs avec les goûts de Cassie Lang, la fille de L’homme fourmi, les deux personnages endossant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

Il semble également que la série s’inspirera beaucoup de la série de bandes dessinées acclamées par la critique de Matt Fraction qui a débuté en 2012, qui comprend Clint Barton aux prises avec une perte auditive soudaine. Un élément majeur de la série de 22 numéros de Fraction, Hawkeye perd son audition lors d’une bataille avec le tueur à gages, Clown, grâce au supervillain poignardant le héros dans les deux oreilles avec ses propres flèches. Une enquête sur plusieurs séries récentes semble montrer que Renner porte ce qui ressemble à une petite prothèse auditive de l’oreille interne suggérant que Barton étant sourd fera partie intégrante de la série Disney +.

Aux côtés de Renner et Steinfeld, Oeil de faucon devrait également jouer le rôle de Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Fra Fee sous le nom de Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA Clown. La série présentera également Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et devrait devenir le sujet de sa propre série dérivée.

Oeil de faucon devrait être présenté en première fin 2021 dans le cadre de la phase quatre du MCU. Oeil de faucon n’est que l’un des nombreux spectacles Marvel prévus pour Disney +, qui comprend Loki, un animé Et qu’est-ce qui se passerait si…? série, et Le faucon et le soldat de l’hiver, dont la finale sera disponible à partir de ce vendredi. Cela nous vient grâce à l’Instagram de Jeremy Renner.

Sujets: Hawkeye, Disney Plus, Streaming