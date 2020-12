CD Projekt annonce brusquement que la dévotion n’arrive pas sur GOG en raison de «  plaintes  »

Dévouement est un jeu d’horreur qui manque franchement aussi souvent qu’il frappe, mais ce n’est franchement pas la raison pour laquelle il a constamment fait l’actualité depuis sa sortie le 19 février 2019 sur Steam par un studio de développement taïwanais Red Candle Games.

La raison pour laquelle Dévouement a reçu tellement de presse qu’ils ont inclus un petit œuf de Pâques où ils se réfèrent au despote tyrannique de la Chine, un ourson chinois nommé Xi Jinping, comme Winnie l’ourson.

Xi Jinping n’apprécie pas d’être qualifié de personnage agréable avec des amis. Il est intéressant de noter que la Chine a également empêché certains titres d’autoriser des références à Taiwan, prétendant d’une manière ou d’une autre que l’endroit n’est pas réel en raison de kilomètres de rancune qui remonte à l’histoire bien plus longtemps qu’il ne le devrait, c’est franchement trop ignoble plumb dans ce court résumé.

Une fois l’œuf de Pâques découvert, qui l’aurait deviné, la Chine était furieux que Steam offrirait un titre qui se moque de l’individu dystopique avec une puce de la taille de l’Asie sur son épaule, et il y avait généralement un grand brouhaha qui générait là où presque tout le monde s’en fichait, mais quelques personnes de premier plan l’ont fait.

Bonjour les amis, nous voulons partager avec vous – Red Candle publiera # 還願 Dévotion le 18 décembre sur GOG.https: //t.co/dlC6qzBiHx Le contenu et le prix de la réédition restent les mêmes, pour 16,99 € / 13,99 € Merci pour votre confiance et votre soutien. Nous vous souhaitons une bonne fin d’année pic.twitter.com/peVPd7cyVo – redcandlegames (@redcandlegames) 16 décembre 2020

Dévouement devait sortir sur GOG le 18 décembre, la fureur de la Chine soit damnée. C’était du moins.

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que le jeu Devotion arriverait sur GOG. Après avoir reçu de nombreux messages de joueurs, nous avons décidé de ne pas lister le jeu dans notre boutique. – GOG.COM (@GOGcom) 16 décembre 2020

Dans le meilleur rire offert jusqu’à présent aujourd’hui, GOG déclare qu’en raison de « nombreux messages de joueurs(notez que ces messages ne proviennent absolument pas de personnes de pouvoir anti-humanitaires en Asie), ils ont décidé de ne pas offrir le titre sur GOG.

Wow Twitter qualifie ce tweet de sensible – Miam (@ymcheung_tw) 16 décembre 2020

Il y a une leçon quelque part, un certain âge qui parvient à sonner vrai à travers l’histoire: si vous voulez savoir qui détient réellement le pouvoir, découvrez qui vous n’êtes pas autorisé à critiquer. La Chine est clairement un monumental joueur dans l’industrie du jeu, et c’est un fait qui devrait être plus préoccupant qu’il ne le fait actuellement.

Valve eux-mêmes ont succombé à la pression de la Chine qui s’est considérablement accrue une fois que l’œuf de Pâques a été trouvé, étant considérée comme une organisation beaucoup plus amicale avec la Chine que beaucoup ne le supposeraient qu’une entreprise tournée vers l’avenir comme Valve le serait réellement.

Tous les messages sur les réseaux sociaux adressés à GOG concernant une appréhension apparente d’un titre d’horreur décent arrivant sur la boutique en ligne sans DRM ne peuvent pas être facilement trouvés.

Certains notent les luttes de Cyberpunk 2077 sur tout sauf les PC haut de gamme, et maintenant cette… annonce intéressante montre que CD Projekt a peut-être changé ces dernières années pour s’aligner davantage sur d’autres développeurs. C’est peut-être juste une démonstration de la force de la Chine.