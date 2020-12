Quels cadeaux de Noël offrir aux enfants ?

Fête dédiée aux enfants à travers le monde, Noël est l’occasion de les gâter dans un moment convivial et féérique. Toutefois, si les enfants adressent généralement une liste précise au Père Noël, il faut parfois improviser pour la compléter ou permettre à tous d’apporter sa contribution à une vision idyllique sous le sapin, le 25 décembre au matin. Mais alors comment trouver l’attention qui plaira une fois que la dernière case du calendrier de l’Avent aura été dévorée ? Nous vous présentons ici quelques idées qui ont su s’imposer comme des intemporels efficaces au fil des années, vous n’avez plus qu’à vous laisser inspirer selon le profils des petites têtes blondes de votre entourage !

Des jouets éthiques ou des peluches pour les plus petits

Nouveau-né ou tout petits, les peluches sont toujours l’occasion de trouver un ami doux et réconfortant pour suivre les enfants dans leurs aventures quotidiennes et leurs rêves. Avec des tailles variées et des formes diverses, l’important est aussi de choisir un cadeau qui vous ressemble si le principal intéressé n’a pas encore l’âge d’avoir des animaux ou héros préférés. Si vous choisissez un doudou pour un nourrisson, veillez à choisir un modèle qui présente différentes textures de tissu et des formes plus étroites qui permettent au bébé de s’en saisir facilement.

Dès que ce dernier trottine à quatre pattes ou sur ses deux jambes, une phase d’éveil importante commence. Pour un beau cadeau de Noël, vous pouvez opter pour des jouets en bois particulièrement résistants et esthétiques avec des jeux à assembler, des puzzles adaptés, ou encore des petits manèges qui accompagneront parfaitement leur sommeil avec une berceuse douce.

Des histoires magiques pour tous les âges

Stimuler l’imagination des enfants est toujours positif pour leur créativité et leur développement, et quoi de mieux que des livres pour les transporter dans des mondes enchanteurs ou leur faire découvrir le nôtre avec des histoires poétiques ? Quel que soit l’âge de l’enfant concerné, vous trouverez des ouvrages à tous les prix pour les émerveiller avec des illustrations magnifiques ou des récits passionnants pour les plus grands. Outre l’imagination, les livres sont aussi un très bon moyen de les familiariser toujours plus à la langue française avec un vocabulaire riche et varié.

Des grands classiques aux petites perles indépendantes, n’hésitez pas à demander des recommandations à votre libraire pour trouver l’histoire parfaite. Attention toutefois à choisir un livre adapté à l’âge de l’enfant dans le fond bien sûr, mais aussi dans la forme. Si les livres pop-up sont toujours l’occasion d’un véritable spectacle, les plus petits, souvent encore un peu maladroits, les déchirent facilement en tournant les pages. Enfin pour les budgets serrés, pensez aux boutiques de déstockage qui vous permettent d’acheter des livres neufs au meilleur prix !

Des jeux pédagogiques et des ateliers de créations ludiques

Selon la personnalité de vos enfants, vous pouvez également opter pour des coffrets créatifs pour développer leurs fibres artistiques et un certain plaisir manuel. Avec des thèmes variés, ils peuvent ainsi apprendre à concevoir des bracelets colorés, réaliser des bougies aux senteurs exquises, fabriquer des objets utiles qui leur ressemblent, ou encore découvrir de nouvelles recettes avec vous !

Certains jeux pédagogiques peuvent également permettre à vos enfants de développer leurs talents en apprenant de nombreuses informations sur un sujet qui les passionne, ou en les poussant à faire des stratégies lors de parties à plusieurs. Dans tous les cas, vous leur offrez un divertissement positif qui sera source d’un apprentissage intéressant pour leur développement.

Des accessoires tendances ou des aventures inédites pour les adolescents

Si le choix varié des cadeaux pour les enfants ne laissent pas souvent de place possible à l’erreur, les adolescents semblent souvent plus difficiles à contenter. Si vous connaissez un peu les goûts de vos adolescents, vous pouvez leur offrir des vêtements tendances qu’ils seront ravis de porter à la rentrée, mais aussi des objets déco pour leur chambre. En effet, l’adolescence est le moment d’affirmer sa personnalité, et la chambre s’impose rapidement comme un espace d’expression pour le faire. Qu’il s’agisse d’une guirlande lumineuse où accrocher les photos des copains, d’un joli miroir à ampoules comme les stars, ou encore d’un poster encadré de certaines idoles, un cadeau décoratif sera une parfaite attention s’il respecte leurs goûts.

Pour les adolescents les plus téméraires et aventuriers, sachez que de nombreuses boxs d’activité peuvent correspondre à leurs âges. Un cadeau original qui leur permet de nouvelles sensations et des souvenirs exceptionnels à tous les coups !