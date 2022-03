The Talk: Sharon Osbourne animera un talk-show britannique portant le même nom que la série CBS

Sharon Osbourne sera bientôt de retour à la télévision en journée en tant qu’animatrice de Le discours, mais elle ne revient pas à la série CBS qui l’a virée l’année dernière. Elle animera un nouveau talk-show au Royaume-Uni également appelé Le discours, qui fera partie de TalkTV, la chaîne News Corp. qui sert de maison à Piers Morgan. En fait, c’est Morgan qui a annoncé The Talk dans une vidéo publiée sur Twitter qui comprend une apparition spéciale d’Osbourne.

« Donc, ce que je recherche vraiment chez mes collègues de TalkTV, c’est quelqu’un qui est, eh bien, un peu comme moi, très opiniâtre, intrépide, drôle, qui connaît son propre esprit, qui n’a pas peur de le dire », a déclaré Morgan dans les images. « Imprévisible. Peut-être un peu dangereux. Et aussi quelqu’un qui, à chaque fois qu’il ouvre sa petite bouche boueuse, fait l’actualité mondiale. »

Osbourne se penche alors dans le cadre et demande: « Où dois-je signer, Piers? »

Selon le Los Angeles Times, The Talk d’Osbourne mettra en vedette la personnalité de la télévision parlant avec « cinq visages célèbres aux opinions arrêtées » pendant une heure chaque soir de semaine. Comme la version américaine de Le discours, ils parleront de questions brûlantes allant de la politique au divertissement. La série sera diffusée exclusivement au Royaume-Uni et permettra vraisemblablement à Osbourne d’avoir plus de latitude avec ce qu’elle peut dire sur le programme.

« Sharon a construit une carrière médiatique unique et extrêmement réussie, combinant des opinions et des opinions fortes avec beaucoup de chaleur et de plaisir. Son énergie débordante rendra son émission captivante, et nous sommes ravis de lui offrir une nouvelle maison à TalkTV », News a déclaré la directrice générale britannique Rebekah Brooks dans un communiqué.

Tout ce fiasco découle de Piers Morgan critiquant le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, pour une interview qu’ils avaient faite avec Oprah Winfrey. Morgan a mis en doute la légitimité des paroles de Meghan, déclenchant une discussion animée avec ses co-animateurs et l’incitant à quitter la série. Peu de temps après, Osbourne s’est tenue aux côtés de Morgan sur The Talk, provoquant plus de réactions négatives avec des appels pour qu’elle soit renvoyée. Osbourne a d’abord été suspendue avant que CBS n’annonce son licenciement en raison de son comportement qui « ne correspondait pas » aux valeurs de l’entreprise.





Ce n’est que récemment que Morgan a annoncé son propre retour à la télévision, révélant sans coïncidence cette information sur le premier anniversaire de son départ de Good Morning Britain. Dans une vidéo mise en ligne plus tôt ce mois-ci, Morgan a déclaré à propos de sa nouvelle émission : « Je suis ravi de revenir maintenant à la télévision en direct avec une nouvelle émission aux heures de grande écoute dont le but principal sera d’annuler la culture de l’annulation, qui a infecté les sociétés. autour du monde. »

Osbourne a également déclaré publiquement qu’elle « ne reviendrait jamais » à Le discours en utilisant le genre de langage pour lequel nous la connaissons le mieux. Elle a également noté qu’elle était ne pas prendre sa retraite, en pensant probablement à cette nouvelle annonce qui était en préparation. On ne sait pas quand Sharon Osbourne Le discours fera ses débuts sur TalkTV au-delà des plans de lancement de l’émission au printemps 2022.









