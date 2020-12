‘Armor Wars’: Justin Hammer est susceptible de faire une apparition: «  Je mettrais mon argent dessus  »

L’univers cinématographique Marvel abrite certains des super-héros les plus emblématiques et légendaires que l’industrie cinématographique ait vus.

Captain Marvel, Thor, Doctor Strange et Hulk ne sont que quelques-uns des protagonistes que les téléspectateurs et le public ont aimé regarder à l’écran. Homme de fer a marqué les débuts de la franchise lors de la première du film en 2008. Depuis lors, de nombreux autres films de Marvel Cinematic Universe (MCU) ont fait leurs débuts. Des titres comme Les Vengeurs et Thor ont reçu de nombreuses critiques et récompenses positives.

Plus récemment, Marvel Studios a révélé des informations qui ont conduit les fans et les téléspectateurs à spéculer sur la possibilité du retour de Justin Hammer au MCU.

Qui est Justin Hammer?

Les fans de Marvel connaissent Justin Hammer en tant qu’entrepreneur militaire qui était auparavant en charge de Hammer Industries. Cela étant dit, il est logique que la société de Justin Hammer ait toujours eu une rivalité permanente avec Stark Industries.

Malheureusement, c’est l’obsession concurrentielle de Justin Hammer qui conduit à sa propre disparition. Lorsque les efforts de Hammer pour attaquer Tony Stark n’ont pas abouti, son plan s’est retourné contre lui et a été tué à la fin. Sam Rockwell était l’acteur talentueux qui a été choisi pour jouer le rôle de ce méchant populaire.

Beaucoup de gens étaient tristes de voir le voyage MCU de Justin Hammer prendre fin, mais, récemment, les fans et les téléspectateurs ont eu des raisons de croire que cela pourrait ne pas être le cas.

Quelle annonce de Marvel Studios amène les gens à croire qu’un retour de Justin Hammer pourrait être une possibilité?

La Journée des investisseurs de Disney a récemment eu lieu et a abouti à la révélation de nombreuses productions passionnantes à l’horizon. Invasion secrète et Guerres d’armure sont deux des nouvelles adaptations sur lesquelles Marvel Studios travaillera. Cette découverte passionnante est venue avec la nouvelle du retour de Don Cheadle.

En ce qui concerne le MCU, Cheadle est bien connu pour jouer James Rhodes, et de nombreux fans étaient ravis de voir qu’il sera l’un des personnages principaux de Guerres d’armure. Néanmoins, la décision de Marvel Studios de ramener le personnage mieux connu sous le nom de War Machine amène les fans de MCU à croire que cela pourrait signifier le retour d’un autre personnage inactif.

Pourquoi les fans de Marvel Cinematic Universe pensent-ils que le retour de Justin Hammer est si probable?

Lorsque les téléspectateurs de MCU ont appris le retour de Cheadle pour Guerres d’armure, beaucoup de gens ont pris cela comme un signe d’espoir que Justin Hammer refait surface également. Comme les fans peuvent probablement s’en souvenir, dans Iron Man 2 War Machine, le personnage de Cheadle, a tué Hammer.

Bien sûr, à l’époque, War Machine était contrôlée par Whiplash, ce qui compliquait la situation. Guerres d’armure pourrait potentiellement être l’occasion idéale pour Marvel Studios de résoudre certaines choses.

Une discussion récente sur Reddit a capturé l’enthousiasme des fans face à cette possibilité. Beaucoup de gens ont exprimé l’espoir qu’ils espéraient que Justin Hammer prenne potentiellement l’écran, et un commentaire disait simplement: «J’y mettrais mon argent.»

Comme le fil l’a souligné, il semble encore plus probable que le personnage de Justin Hammer ait été inclus dans le Guerres d’armure‘ des bandes dessinées.

Il est évident que les téléspectateurs veulent voir plus de Justin Hammer et, après tout, cela semble être le moment idéal. Un autre fan a écrit: «Justin Hammer est le méchant évident de Guerres d’armure, mais d’autres personnes pourraient aussi être dans le mélange, comme AIM, Sonny Burch, ULTIMATUM (rumeur pour FATWS), ou même la Mafia de Survêtement. Il y a toutes sortes de salauds qui adoreraient mettre la main sur la technologie Stark. »

La nouvelle production n’a pas encore de calendrier défini, mais les fans et les téléspectateurs peuvent probablement s’attendre à ce qu’elle soit diffusée au cours des deux prochaines années. Espérons que les amateurs de MCU auront l’occasion de voir quelques aperçus de Justin Hammer dans le prochain Guerres d’armure.