L’horreur du cube continue dans le remake japonais d’un chef-d’œuvre des années 90

cube est souvent salué comme l’un des films d’horreur et de science-fiction les plus réfléchis et les plus existentiels, un cauchemar philosophique macabre sur des personnes piégées dans un lieu inconnu. Avec un budget relativement faible, le grand cinéaste Vincenzo Natali a exploré comment nous créons du sens dans un monde qui peut sembler dénué de sens, et comment nous devenons piégés dans les mondes de notre création et hostiles à ceux qui sont à l’extérieur. Le film a engendré quelques suites bonnes mais plus faibles, et cela fait près de deux décennies depuis la dernière. Mais tout change maintenant, avec le remake japonais de Cube.





La prémisse est essentiellement la même que l’original, mais mise à jour dans un contexte culturel différent et rendue plus pertinente à différentes époques sociopolitiques. Le synopsis se lit comme suit :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Un groupe d’étrangers se réveille dans une pièce mystérieuse inscrite avec un code inconnu. Cherchant des moyens de s’échapper, ils découvrent que la pièce est truffée de pièges mortels. Alors que la peur et la méfiance tourbillonnent autour d’eux, le groupe doit travailler ensemble pour survivre au labyrinthe sadique.

Vous pouvez découvrir un extrait exclusif du film, qui sortira sur la plateforme de streaming Screambox le 11 avril ; il sera également disponible sur les plateformes VOD le même jour via Cinedigm et Bloody Disgusting.





Un cube plus sombre et plus mortel

Pour tous ceux qui craignent que le nouveau cube ternira l’héritage du film original, ils devraient se reposer tranquillement en sachant que Natali a été productrice exécutive du film. Yasuhiko Shimizu réalise cette fois-ci, d’après un scénario de Kôji Tokuo, et Akiko Funatsu (Ichi le tueur) et Satoko Ishida produisent. Le nouveau cube étoiles Masaki Suda (Kamen Rider F), Anne Watanabe (Mlle Hokusai), Masaki Okada (Conduire ma voiture), Takumi Saitoh (Shin Godzilla), Kôtarô Yoshida et Hikaru Tashiro, et est présenté comme une « exploration plus sombre et plus mortelle de l’isolement ».

L’idée de cube est un amalgame de certaines sources intéressantes, transformé en sa propre chose unique et terrifiante par Natali et maintenant Shimizu et Tokuo. Le film fait clairement référence au classique existentialiste, Sans issue, de Jean-Paul Sartre, qui a donné naissance à la célèbre phrase « L’enfer, c’est les autres ». Il fait également référence au brillant épisode de La zone de crépuscule, « Cinq personnages à la recherche d’une sortie. » En tant que tel, le film ressemble à un long riff philosophique sur les pièces de moralité sombre et l’horreur hallucinante de La zone de crépuscule.

Voici ce que le directeur général de Bloody Disgusting, Brad Miska, avait à dire sur le film :

« Le Cube de Vincenzo Natali est un classique culte moderne qui a innové avec sa conception de production et sa narration uniques. Cette nouvelle expérience japonaise honore l’original et offre les biens que les fans d’horreur s’attendent à voir. Les passionnés de Cube voudront résoudre ce puzzle. »

Mais, comme le dit The Wren dans l’original cube, « Ne parlez plus. Ne devinez plus. Ne pensez même pas à tout ce qui n’est pas juste devant vous. C’est le vrai défi – vous devez vous sauver de vous-mêmes. » Alors ne parle plus – va regarder cube lors de ses débuts le 11 avril sur Screambox et sur les plateformes VOD.