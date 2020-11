Bugsnax: Liste des trophées – Guides de jeu Pro

Bugsnax est enfin là! Mettez un escargot sur l’île Snaktooth et préparez-vous à capturer un assortiment de créatures d’insectes étranges. Ces insectes sont à moitié de la nourriture et à moitié des insectes, alors il n’y a aucun problème à les manger, n’est-ce pas? Méfiez-vous que lorsque la nuit arrive, les insectes peuvent se former ensemble pour créer d’horribles abominations!

Liste des trophées Bugsnax

Bugsnax a un total de 28 trophées dans la liste des trophées pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous pouvez obtenir 1 Platine, 6 Or, 9 Argent, 12 Bronze. Ci-dessous, nous vous dirons quel trophée est quelle rareté. N’oubliez pas que si vous avez un abonnement PlayStation 5 et PS Plus, vous pouvez jouer gratuitement à Bugsnax! Aucun des trophées n’est lié au multijoueur car Bugsnax ne propose aucun mode multijoueur d’aucune sorte; cependant, cela peut changer!

Maître Bugsnax – Platine Obtenez tous les trophées

– Platine Fin des vacances – Or Terminez l’histoire principale de Bugnsax

– Or Je dois tous les attraper – Or Attrapez 100 espèces uniques de Bugsnax

– Or Sidetracked – Or Terminez toutes les quêtes secondaires.

– Or Frénésie alimentaire – Or Transformez complètement chaque Grumpus.

– Or Bugs autoritaires – Or Vainquez tous les Bugsnax légendaires.

– Or Survivant – Or Tous les Grumpus survivent.

– Or Documentariste – Argent Regardez tous les journaux vidéo de Lizbert.

– Argent Talkin ‘Bout Bugsnax – Argent

– Argent Dans les bras du Gramble – Argent Donnez le montant maximum de Bugsnax au ranch de Gramble.

– Argent Connais ton voisin – Argent Renvoyez tous les Grumpus à Snaxburg.

– Argent À mi-chemin – Argent Attrapez 50 espèces uniques de Bugsnax.

– Argent Je suis rassasié – Argent Transformez complètement un Grumpus.

– Argent Cryptide candide – Argent

– Argent Sundae Meilleur – Argent Transformez un Grumpus avec Scoopy, Banopper et Cheery.

– Argent Balle trébuchante – Argent Étourdissez un Bugsnak avec le Trip Shot attaché à votre Buggy Ball

– Argent Prendre sac – Argent Videz un biome de tous ses Snakpods.

– Argent Tout le monde en a un – Bronze Attrapez votre premier Bugnsak.

– Bronze Repas Combo – Bronze Transformez un Grumpus avec Bunger, Fryder et Sodie.

– Bronze Soirée de lancement – Bronze Étourdissez un Bugsnak volant en lançant un autre Bugsnak dessus.

– Bronze Snak de minuit – Bronze

– Bronze Cela me rappelle un puzzle – Bronze Résolvez le secret de la grotte de lave ou le secret des dunes.

– Bronze Double trappeur – Bronze Attrapez plus d’un Bugsnak dans votre Snak Trap à la fois.

– Bronze Dites « cheese! – Bronze Scannez un Grumpus après l’avoir saupoudré de fromage.

– Bronze Perf Dirt – Bronze Volez le journal de Beffica dans sa grotte.

– Bronze Intendant – Bronze Attrapez 25 espèces uniques de Bugsnax.

Bronze Rentrés chez eux – Bronze Trouvez votre chemin vers Snaxburg.

– Bronze Wonderfalls – Bronze Vérifiez derrière la cascade pour les secrets.

– Bronze

Cette liste de trophées est principalement axée sur l’achèvement du jeu à 100%, donc tous les joueurs doivent attraper les 100 Bugsnax, y compris tous les Bugsnax légendaires. C’est une liste amusante à jouer avec désinvolture et en profiter! Mais méfiez-vous quand la nuit arrive!