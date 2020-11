Un adolescent contracte le «  poumon du bain à remous  » de la piscine intérieure

De graves difficultés respiratoires ont envoyé un jeune de 17 ans du Queensland, en Australie, aux urgences avec un «poumon du spa» – une inflammation causée par l’inhalation de microbes dans la vapeur, généralement contractée dans les spas.

Mais l’adolescent a contracté l’infection pulmonaire non pas dans un bain à remous, mais dans la piscine intérieure humide de sa famille, après avoir commencé à utiliser une «alternative sans chlore» pour désinfecter l’eau, ont écrit les médecins dans un rapport de cas.

En fait, tous les autres membres de la famille de l’adolescent – ses parents, son frère cadet et sa grand-mère – ont décrit des problèmes respiratoires que les médecins ont attribués à la même source (la grand-mère ne vivait pas avec la famille, mais était un visiteur fréquent). La mère et le frère de 14 ans ont connu des épisodes de respiration difficile, et tous les membres de la famille ont eu une toux persistante qui est apparue pour la première fois trois mois plus tôt, ont rapporté les médecins.

En relation: 5 façons étranges que les spas peuvent vous rendre malade

Dix jours avant l’admission de l’adolescent aux urgences, il avait subi une chirurgie de reconstruction de la cheville. Après être rentré chez lui plusieurs jours plus tard, il a passé la plupart de son temps dans la salle des médias de la famille, à côté de leur piscine intérieure. Bien qu’il n’ait pas d’antécédents de problèmes respiratoires, il a développé un essoufflement qui s’est rapidement aggravé, accompagné d’une toux et de fièvres de bas grade, selon le rapport, publié en ligne aujourd’hui (11 novembre) dans la revue Respirology Case Reports.

Le poumon du spa (HTL) est une maladie causée par l’inhalation de mycobactéries en aérosol, un genre microbien qui comprend les agents pathogènes responsables de la lèpre (Mycobacterium leprae) et la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis). La plupart des cas de HTL sont causés par l’inhalation de vapeur de mycobactérie non tuberculeuse telle que Mycobacterium avium, une autre équipe de chercheurs a rapporté en 2013 dans la revue European Respiratory Review.

L’analyse du tissu pulmonaire du patient a révélé les espèces de mycobactéries Mycobacterium intracellulare. Des échantillons de l’eau de la piscine contenaient également Mycobacterium intracellulare, aussi bien que Mycobacterium avium et Mycobacterium marinum. Aucun autre échantillon d’eau de la maison de la famille ne contenait ces espèces de mycobactéries, selon le rapport.

« Un interrogatoire supplémentaire a révélé que la piscine intérieure de la famille était récemment passée d’un système d’assainissement à base de chlore à un système d’infiltration sans chlore (perox et ozone hybride) », ont écrit les auteurs de l’étude. Cette méthode alternative de désinfection des piscines combine le peroxyde d’hydrogène et l’ozone – un gaz composé de trois atomes d’oxygène par molécule – pour augmenter les niveaux d’oxygène dans l’eau, selon Hydroxypure, une société qui produit une version du système sans chlore.

«Le nettoyage commercial de la propriété et la désinfection de la piscine ont été entrepris conformément à la procédure de réponse aux résultats d’échantillons d’eau insatisfaisants de l’autorité sanitaire locale», ont déclaré les médecins.

Lors d’une visite médicale de suivi pour la famille deux ans plus tard, des tests ont montré que leurs symptômes respiratoires avaient disparu; cependant, leurs poumons présentaient encore une légère réduction de leur capacité à traiter le monoxyde de carbone. Dans certains cas, les lésions pulmonaires causées par les poumons du spa peuvent être permanentes, mais lorsque les patients sont par ailleurs en bonne santé, «les résultats à long terme sont favorables», selon le rapport.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂