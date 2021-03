PS5 se moque des longs temps de chargement PS4 de Marvel’s Avengers

La version PlayStation 5 de Marvel’s Avengers vient d’être lancée et, selon Digital Foundry, les améliorations par rapport à l’édition PS4 sont immédiatement perceptibles. Le plus impressionnant est le fait que les temps de chargement ont été considérablement réduits – au point que la différence semble folle.

Sur PS4 Pro, certains temps de chargement peuvent durer plus d’une minute. Mais sur PS5, ils sont réduits à seulement quatre secondes. Il y a une démonstration dans la vidéo ci-dessus (environ 10 minutes), et c’est assez révélateur.

Au-delà de cela, le mode performance de la version PS5 offre 60 images par seconde, ce qui est naturellement la meilleure façon de jouer. De plus, Digital Foundry rapporte « des actifs de texture nettement supérieurs » sur le nouveau système de Sony, ce qui en fait un jeu bien plus beau dans l’ensemble. Rien de trop surprenant, alors, mais cela ressemble à une excellente mise à niveau – et c’est gratuit si vous possédez déjà Marvel’s Avengers sur PS4.

Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons eu pas mal de nouvelles des Avengers de Marvel lors de la dernière vitrine de Square Enix. Pour commencer, Black Panther arrive au jeu cet été dans le cadre de sa première extension. Spider-Man est également toujours sur les cartes, mais il ne sera pas encore jouable avant un certain temps.

Avez-vous essayé Marvel’s Avengers sur PS5? Soyez un héros dans la section commentaires ci-dessous.