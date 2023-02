Budweiser Clydesdales accueille 4 nouveaux poulains

Internet ne peut pas en avoir assez des quatre nouveaux Budweiser Clydesdales.

Les chevaux sont nés à l’établissement d’élevage Anheuser-Busch, Warm Springs Ranch, dans une petite ville appelée Booneville, Missouri, située à environ 150 miles à l’ouest du siège social de la société à St. Louis.

Warm Springs Ranch a partagé une photo des derniers ajouts sur Facebook le 6 février.

« Présentation de la formation de départ du Warm Springs Ranch ! » le poste lit. « Rencontrez quelques-uns de nos poulains 2023 ! »

Un porte-parole de la société a confirmé à 45secondes.fr.com que les quatre poulains illustrés sont tous des mâles nés en janvier. Ils ont nommé les quatre Barron, Sergeant, Stinger et Razor.

Les quatre poulains font maintenant partie de la famille Budweiser Clydesdales. Les emblématiques Budweiser Clydesdales sont souvent présentés dans les publicités à gros prix de la société (dans la publicité du Super Bowl de cette année, ils font une apparition rapide devant l’acteur Kevin Bacon) et font également des apparitions publiques aux États-Unis et au Canada.

Les quatre derniers ajouts au Warm Springs Ranch. Avec l’aimable autorisation du ranch Warm Springs

Chaque année, Warm Springs Ranch accueille environ 20 nouveaux poulains, dont seulement quelques-uns voyageront avec la compagnie à travers l’Amérique du Nord. Les chevaux « sur attelage » doivent avoir un look spécifique – seuls les mâles grandissent assez – 6 pieds à l’épaule, entre 1 800 et 2 300 livres, et la couleur baie classique avec une flamme blanche sur le visage et quatre pieds de bas blancs . Ils doivent également avoir une crinière et une queue noires pour le travail.

L’entreprise entretient trois « accrocs de voyage » – un dans l’établissement d’élevage, Warm Springs Ranch, un autre à St. Louis et une équipe de la côte ouest à Fort Collins, Colorado.

Les chevaux qui ne sont pas retenus pour les concerts de performance occupent d’autres emplois pour l’entreprise dans diverses installations, comme traîner au siège de l’entreprise au centre-ville de Saint-Louis ou Grant’s Farm, une attraction dans la banlieue de la ville également gérée par Anheuser. -Busch.

Les nouveaux poulains passeront les quatre premières années de leur vie au ranch de Booneville avant d’être affectés à leurs nouveaux concerts à plein temps.

Les Clydesdales font partie de la tradition Anheuser-Busch depuis 1933, selon un communiqué. Ils ont été officiellement présentés pour «célébrer l’abrogation de l’interdiction» et le 7 avril 1933, «ont tonné la rue Pestalozzi à Saint-Louis en portant la première caisse de bière post-interdiction de la brasserie Saint-Louis».

Ainsi, 2023 marque le 90e anniversaire des Clydesdales.