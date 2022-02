Ce sont les âges réels des acteurs de ‘Euphoria’

CÉLÉBRITÉS

La série est l’une des plus réussies de HBO Max et aura une troisième saison malgré le fait qu’il n’y a toujours pas de nouvelles à ce sujet. Mais, avant de vous dire le véritable âge des personnages.

©Getty imagesLe casting de « Euphoria »

‘Euphoria 2’ C’était l’une des séries les plus attendues par les fans de hbo max qui joue Zédanya et l’exécute Sam Levinson. Même le prochain épisode sera son dernier chapitre du nouvel opus, mais on s’attend à ce qu’il y ait une troisième partie, ce qui a été confirmé au milieu de la deuxième saison alors qu’on pensait que tout se terminerait.

En ce sens, la troisième saison de ‘euphorie’ tout dépend de Levinson. Selon les déclarations du réalisateur, il a déclaré: « Je laisserai Sam [Levinson] et Zendaya en parlent. Je suis très excité par ce que vous avez prévu [para la temporada 3]. Alors je leur laisse ça. Je dirai que, de manière générale, on fait confiance où ils veulent emmener les personnages. Nous allons donc laisser l’équipe créative montrer la voie. ».

Mais, le cas est maintenant que le sujet est évoqué à cause de l’âge des personnages de la saga et même à cause du peu de temps dont dispose le protagoniste de « Spider-Man ». C’est une série sur des adolescents dans leurs dernières années de lycée et ils ne peuvent pas rester ainsi éternellement. Face à cette situation, Bloys explique : «Ils sont au lycée, donc [Euphoria] ne peut continuer que pendant un nombre limité de saisons ».

« Il y a une limite de temps. Il n’y a pas de plan établi. Mais je ne pense pas que les trentenaires se veuillent. [interpretando adolescentes]”il ajouta.

Quel est l’âge réel du casting de ‘Euphoria’ ?

La plupart des acteurs qui font partie d’Euporia ont entre 17 et 18 ans et sont actuellement dans la vingtaine. De son côté, Zendaya, a 17 ans dans la première saison et on la rencontre l’été, sur le point de commencer l’école. De même, cela se produit avec le reste de la distribution.

D’autre part, le plus jeune acteur du casting est Ahstray, Javon « Wanna » Walton, qui a 15 ans aujourd’hui, à peu près comme son personnage. Au lieu de cela, la plus âgée est Alexa Demie, mais personne ne connaît l’âge exact de l’interprète et il y a des spéculations en ligne à ce sujet.

Ensuite, nous vous montrons le reste de la distribution avec leurs âges :

Zedana :

Personnage : rue

Âge : 25 ans.

Âge dans la série : 17 ans.

chasseur

Personnage : Jules

Âge : 23 ans

Âge dans la série : 17 ans.

alexa demie

Personnage : Maddy

Âge : L’âge exact n’est pas connu, bien qu’on estime qu’il est âgé de 27 à 28 ans.

Âge dans la série : 17 ans.

sydney sweeney

Personnage : Cassie

Âge : 24 ans.

Âge dans la série : 18 ans.

Sydney Sweeney, source : (Imbd)

