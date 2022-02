Michael Keaton a de nouveau flirté avec le retour de "Le vautour"

merveille

L’acteur qui se retrouve dans un impressionnant retour aux films de super-héros, avec le rôle de Batman dans le DCEU, et celui de The Vulture dans Marvel, flirte avec le retour du méchant du MCU.

Michel Keaton a donné vie à l’un des meilleurs méchants du Univers cinématographique Marvel sur la bande Spider-Man : Retrouvailles. À l’époque, l’acteur expérimenté jouait Adrian Toomes, un homme prêt à tout pour le bien-être de sa famille. A tel point qu’il utilise technologie chitauri développer des armes dangereuses comme son costume de « Vautour » ce qui fait de lui une véritable menace pour le wall-crawler joué par Tom Hollland.

En novembre 2021, nous avons publié une note où Keaton assurait qu’il était sur le point de filmer de nouvelles scènes comme Adrien Toomes. Maintenant, l’acteur a utilisé Instagram pour montrer que, encore une fois, il devait agir comme ce méchant de merveille, bien que nous ne sachions toujours pas sur quel projet il travaille. Pour l’instant, Le vautour sa participation au film est assurée Morbiusavec Jared Leto.

Le vautour revient à Marvel

Adrien Toomes il a été vu pour la dernière fois dans une scène post-crédits où il a refusé de révéler l’identité de homme araignéequelque chose que le méchant avait réussi à déduire lors des événements de retour à la maison. Maintenant, avec ce qui s’est passé en Pas de retour à la maisonsûrement Le vautour oublié Peter Parker. Cependant, la bande-annonce Morbius a montré à nouveau Keaton dans ce rôle qui lui allait si bien. Quel nouveau projet mettra en vedette le personnage?

Michel Keaton Il a fait ses débuts dans le film de super-héros donnant vie à Homme chauve-souris en 1989. Maintenant, il reviendra à ce rôle dans deux entrées du Univers étendu DC: Éclat et Fille chauve-souris. Tout indique que sa version du Chevalier de la Nuit supplantera celle de Ben Affleck et deviendra la chauve-souris titulaire de la marque.

Que faut-il à un film de super-héros pour séduire cet acteur de 70 ans ? Keaton répond par rapport à Éclat: « Le scénario doit être bon. Il n’y a aucune raison de le faire si ce n’est pas bon. Cela ne changera vraiment rien. J’ai juste sauté et je me suis amusé. Et pourquoi pas? Vous savez, je veux dire, le réalisateur Andy Muschietti est fantastique et il est vraiment créatif. C’est amusant! ». De cette manière, nous supposons que dans merveille vécu une expérience similaire.

