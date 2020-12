Brian Stanley s’excuse enfin auprès de Leo Varadkar pour un tweet «  homophobe  »

Brian Stanley du Sinn Féin a refusé de s’excuser auprès de Leo Varadkar (Thierry Monasse / GettyTwitter / @ TommyMeskill)

L’élu irlandais Brian Stanley, accusé d’avoir fait des commentaires «homophobes» sur l’ancien Taoiseach Leo Varadkar, s’est excusé et a déclaré qu’il trouvait l’homophobie «odieuse».

Stanley, un TD du Sinn Féin, a été confronté à une réaction violente suite à un tweet refait surface sur Varadkar, publié le 2 juin 2017, dans lequel il a déclaré: [for the] Tory. C’est Leo. [You] peut faire quoi [you] comme au lit mais ne regarde pas [for] une augmentation de salaire le lendemain matin.

Le message a été largement condamné comme homophobe, l’eurodéputée queer du Fine Gael Maria Walsh appelant Stanley à clarifier pourquoi il établissait un lien entre «l’orientation sexuelle de Varadkar et sa position démocratiquement élue».

Stanley a pris une semaine de congé face à une réaction violente et s’est adressé au parlement irlandais, Dáil Éireann, mardi soir (15 décembre).

Réfléchissant au tweet, publié en 2017 lorsque Varadkar a été élu à la tête du Fine Gael, Stanley a déclaré: «L’élection imminente en tant que Taoiseach d’une personne gay a été à juste titre soulignée à l’époque comme un signe des progrès que nous avons réalisés en tant que pays et en tant qu’État, et fait suite au référendum sur l’égalité du mariage deux ans auparavant.

«Le point que j’essayais de faire valoir était: ‘C’est génial, mais concentrons-nous également sur la promotion des droits des travailleurs et des droits des personnes sur les faibles revenus et la justice économique, et des questions telles que le salaire vital que nous n’avons pas encore dans ce pays.' »

Il a poursuivi: «J’accepte que c’est un point que je n’ai pas très bien articulé et que ce tweet est ouvert à différentes interprétations.»

Stanley a déclaré qu’il avait essayé de contacter personnellement Varadkar pour s’excuser mais qu’il n’avait pas pu le joindre.

«L’homophobie m’est odieuse et je déplore absolument les préjugés de toute nature, et je l’ai toujours fait.

Le TD du Sinn Féin Brian Stanley s’est engagé à apprendre de ses erreurs

« Je me rends compte que beaucoup de gens qui ont lu mes tweets, ils ne me connaissent pas personnellement, ils ne connaissent pas mon dossier, ils ne connaissent pas ma position sur les questions », a ajouté Brian Stanley.

«Mais mon bilan n’est pas une défense, ni n’enlève aucun dommage causé. Il donne seulement un aperçu des valeurs que je détiens en tant que militante et en tant que représentant politique, et plus important encore, en tant que personne.

«En tant qu’allié de la communauté LGBT +, je suis encore plus responsable et plus responsable, et je le reconnais.»

Stanley a clôturé son discours en déclarant qu’il s’est engagé à «apprendre de ces erreurs» et qu’il travaillera plus dur à l’avenir pour «promouvoir les causes de l’égalité, de l’inclusion, de la compréhension et de la réconciliation».

Le Sinn Féin TD a fait face à une nouvelle réaction plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a tenté de justifier ses commentaires sur Varadkar.

Il a dit au Irlandais indépendant le tweet signifiait qu’il était «formidable» que les droits des homosexuels aient été respectés.

«Ce que je veux dire dans ce tweet, c’est que nous essayions de faire adopter une législation et des mesures concernant les droits des travailleurs, le salaire minimum et le salaire vital.

«Ce que je voulais dire, c’est que c’est formidable que nous ayons atteint les droits des homosexuels, des femmes et des yippies pour cela. Mais… la pièce manquante pour moi était d’essayer de faire progresser les droits des travailleurs et d’améliorer leurs conditions.

S’exprimant lors d’un parti parlementaire privé du Fine Gael le 2 décembre, Varadkar, qui est métis, a déclaré que 10% des réponses à ses tweets étaient homophobes, tandis que 10% étaient racistes.

Il a également affirmé que les abus venaient de partisans du Sinn Féin, mais le parti a vigoureusement nié les accusations selon lesquelles il orchestre des campagnes contre des personnes en ligne.